HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung'un gizemli telefonu ilginç bir yerde göründü!

Samsung'un gizemli telefonu ilginç bir yerde göründü!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.05.2020 10:45 | Son Güncelleme

Samsung yeni klimalarının özelliklerini tanıtan bir reklam filmi hazırladı. Ancak reklam filminin öne çıkan yanı klimalar değildi. Reklam filminde Samsung'un bu zamana kadarki hiçbir Samsung telefona benzemeyen bir akıllı telefon görüntülendi. Peki bu telefonun akıbeti ne?

Samsung'un gizemli telefonu ilginç bir yerde göründü!

Samsung bildiğiniz üzere birçok sektörde hizmet sunan bir şirket. Akıllı telefondan elektrik süpürgesine, bilgisayardan klimaya kadar birçok ürünün üretimini üstleniyor. Tabi bu ürünlerin tanıtımını yapmak için de Samsung her şirket gibi reklamlara ihtiyaç duyuyor. Bu yönde hareket eden Samsung yeni klimalarını tanıtmak için bir reklam filmi hazırladı. Fakat reklam filmi Samsung'un beklediği gibi klimalar ile değil, içinde yer alan akıllı telefon ile akıllarda yer edindi.

HİÇBİR SAMSUNG AKILLI TELEFONA BENZEMİYOR

Samsung'un reklam filminde, klimalarının yeni özellikleri bir bir anlatılıyor. Ancak konu klimanın dışarıdan kontrol edilme özelliğine geldiğinde ilginç bir detay ortaya çıkıyor. Zira, Samsung'un tam da bu noktada kullandığı akıllı telefon, şirketin bu zamana kadar ürettiği hiçbir akıllı telefon ile uyuşmuyor. Tamamen ekrandan oluşan ve herhangi bir ön kamera deliğine ya da çentiğine yer vermeyen bu akıllı telefon her şey bir yana göze oldukça güzel de görünüyor.

Samsung gizemli telefon

SAMSUNG SÜRPRİZİ SEVİYOR

Samsung daha önce Galaxy serisindeki birçok akıllı telefonu başka bir reklamında ya da tanıtımında göstererek ufak sürprizler yapmıştı. Yani Samsung bu tarz sürprizler seviyor ve gerçekten de bu akıllı telefon Samsung'un önümüzdeki günlerde tanıtacağı bir akıllı telefon olabilir. Belki de bu telefon Galaxy Note 20'dir? Olamaz mı?... Olabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç! Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç!
Elon Musk'ın göz bebeği yine ertelendi!Elon Musk'ın göz bebeği yine ertelendi!
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladıKoronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan flaş 'koronavirüs' açıklaması: Kanıt gördüm

Trump'tan flaş 'koronavirüs' açıklaması: Kanıt gördüm

RTÜK'ten Halk TV ve FOX TV'ye ceza!

RTÜK'ten Halk TV ve FOX TV'ye ceza!

Olay itiraflar! 'Bazı olayları kaldıramadı'

Olay itiraflar! 'Bazı olayları kaldıramadı'

'Bülent Hanım Gülben'e beni sorduğunu söyledi'

'Bülent Hanım Gülben'e beni sorduğunu söyledi'

Bilim Kurulu Üyesi Azap: Salgın en az 20-24 ay sürebilir

Bilim Kurulu Üyesi Azap: Salgın en az 20-24 ay sürebilir

Türkiye'den BAE'ye sert tepki: Haddini bilmeye davet ediyoruz

Türkiye'den BAE'ye sert tepki: Haddini bilmeye davet ediyoruz

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Karantina hediyesi! Kısıtlı bir süre için ücretsiz

Karantina hediyesi! Kısıtlı bir süre için ücretsiz

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

PUBG'den 'oh be' dedirten açıklama: Artık geçit yok!

PUBG'den 'oh be' dedirten açıklama: Artık geçit yok!

Seveni çok! Artık Çocuk Bayramı'na kadar ücretsiz

Seveni çok! Artık Çocuk Bayramı'na kadar ücretsiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İddia: iPhone 12 fiyatları belli oldu!

İddia: iPhone 12 fiyatları belli oldu!

Elektrikli kamyon Tesla Semi yine ertelendi! Sebebi koronavirüs mü?

Elon Musk'ın göz bebeği yine ertelendi!

Assassin’s Creed Valhalla tanıtıldı! Assassin’s Creed Valhalla'nın fiyatı ve çıkış tarihi

Fragmanı yayınlandı, fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!

Sonunda bu da oldu! Koronavirüsün oyununu çıkarttılar

Sonunda bu da oldu! Koronavirüsü oyuna dönüştürdüler

iPhone'lar koronavirüsten koruyacak! Peki nasıl?

iPhone'lar koronavirüsten koruyacak! Bakın nasıl...

Beklenen telefon artık gerçek: Xiaomi Mi Note 10 Lite tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi'nin beklenen telefonu gerçek oldu! İşte özellikleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.