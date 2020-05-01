Samsung'un gizemli telefonu ilginç bir yerde göründü!

Samsung bildiğiniz üzere birçok sektörde hizmet sunan bir şirket. Akıllı telefondan elektrik süpürgesine, bilgisayardan klimaya kadar birçok ürünün üretimini üstleniyor. Tabi bu ürünlerin tanıtımını yapmak için de Samsung her şirket gibi reklamlara ihtiyaç duyuyor. Bu yönde hareket eden Samsung yeni klimalarını tanıtmak için bir reklam filmi hazırladı. Fakat reklam filmi Samsung'un beklediği gibi klimalar ile değil, içinde yer alan akıllı telefon ile akıllarda yer edindi.

HİÇBİR SAMSUNG AKILLI TELEFONA BENZEMİYOR

Samsung'un reklam filminde, klimalarının yeni özellikleri bir bir anlatılıyor. Ancak konu klimanın dışarıdan kontrol edilme özelliğine geldiğinde ilginç bir detay ortaya çıkıyor. Zira, Samsung'un tam da bu noktada kullandığı akıllı telefon, şirketin bu zamana kadar ürettiği hiçbir akıllı telefon ile uyuşmuyor. Tamamen ekrandan oluşan ve herhangi bir ön kamera deliğine ya da çentiğine yer vermeyen bu akıllı telefon her şey bir yana göze oldukça güzel de görünüyor.

SAMSUNG SÜRPRİZİ SEVİYOR

Samsung daha önce Galaxy serisindeki birçok akıllı telefonu başka bir reklamında ya da tanıtımında göstererek ufak sürprizler yapmıştı. Yani Samsung bu tarz sürprizler seviyor ve gerçekten de bu akıllı telefon Samsung'un önümüzdeki günlerde tanıtacağı bir akıllı telefon olabilir. Belki de bu telefon Galaxy Note 20'dir? Olamaz mı?... Olabilir.

