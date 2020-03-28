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Samsung’un tablet ailesini yeniledi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.03.2020 11:12 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde A71 5G modelinin dünyanın çeşitli pazarlarında satışa sunulacağı duyurusunu yapan Samsung, bugün de yeni tablet modelini tanıttı.

Samsung’un tablet ailesini yeniledi

Tablet pazarının çoğunlukla Apple tarafından çevrelendiğini biliyoruz. Ancak şu sıralar Apple’da işler yolunda gitmiyor. Firma yeni modellerini tanıtıp tanıtmama konusunda oldukça kararsız. Çünkü firma bu salgın boyunca insanların eski modellerini yenisiyle değiştireceğini düşünmüyor. Her şeye rağmen Samsung rakip firmanın dezavantajlı durumundan yararlanmaya çalışıyor.

Samsun’un yeni modeli standart özellikler ve şık bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Galaxy Tab A 8.0 (2020) geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen 2019 modelinin yerini alıyor. Tablet 8,4 inç büyüklüğünde 1920×1200 piksel AMOLED ekrana sahip. Giriş seviyesi bir model olan Tab A 8.0 (2020) gücünü Exynos 7904 işlemciden ve 3 GB RAM‘den alıyor.Cihaz 32 GB’lık microSD üstünden artırılabilir dahili hafıza sunuyor. Hafıza seçeneğinin 512GB’a kadar arttırılabileceğini belirtelim. Şaşılacak bir şekilde kutusundan Android Pie (9.0) yüklü olarak çıkan Android tablet, 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu pil kapasitesi 8,4 inç ekrana sahip bir cihaz için biraz küçük gibi gözüküyor. Çünkü Samsung’un 6.5 inç telefonlarında 6.000 mAh bataryalara yer verdiğini biliyoruz. Ön panelde 5 megapiksel, arka gövdede ise 8 megapiksel büyüklüğünde bir kamera yer alıyor.

İlerleyen zamanlarda Türkiye’de de satışa sunulması beklenen tablet 279$ gibi bir fiyat etiketine sahip. Tabletin Türkiye fiyatı için şimdilik bir şey söylemek için erken olsa da 2019 modeli 1500TL gibi bir fiyattan satılıyor. Tabletin Güney Kore pazarında hakim olduğunu ve çocuklara yönelik geliştirildiğini biliyoruz. Bu çerçevede firma Galaxy Tab A 8.0 (2020) alan kullanıcılara Samsung Kids Plus hizmetine 30 günlük ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor.

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Samsung A71 5G

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