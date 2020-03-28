Samsung’un tablet ailesini yeniledi

Tablet pazarının çoğunlukla Apple tarafından çevrelendiğini biliyoruz. Ancak şu sıralar Apple’da işler yolunda gitmiyor. Firma yeni modellerini tanıtıp tanıtmama konusunda oldukça kararsız. Çünkü firma bu salgın boyunca insanların eski modellerini yenisiyle değiştireceğini düşünmüyor. Her şeye rağmen Samsung rakip firmanın dezavantajlı durumundan yararlanmaya çalışıyor.

Samsun’un yeni modeli standart özellikler ve şık bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Galaxy Tab A 8.0 (2020) geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen 2019 modelinin yerini alıyor. Tablet 8,4 inç büyüklüğünde 1920×1200 piksel AMOLED ekrana sahip. Giriş seviyesi bir model olan Tab A 8.0 (2020) gücünü Exynos 7904 işlemciden ve 3 GB RAM‘den alıyor.Cihaz 32 GB’lık microSD üstünden artırılabilir dahili hafıza sunuyor. Hafıza seçeneğinin 512GB’a kadar arttırılabileceğini belirtelim. Şaşılacak bir şekilde kutusundan Android Pie (9.0) yüklü olarak çıkan Android tablet, 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu pil kapasitesi 8,4 inç ekrana sahip bir cihaz için biraz küçük gibi gözüküyor. Çünkü Samsung’un 6.5 inç telefonlarında 6.000 mAh bataryalara yer verdiğini biliyoruz. Ön panelde 5 megapiksel, arka gövdede ise 8 megapiksel büyüklüğünde bir kamera yer alıyor.