Samsung’un yeni amiral gemisi modelinin çıkış tarihi belli oldu

Sızdırılan son bilgilere göre Note serisinin rafa kaldırılacağı ve S-Pen desteğinin Z serisine getirileceği belirtiliyor. Hatta S-Pen desteğinin S21 modellerinde de olabileceği iddia edilmekte. Fakat bu konu henüz Samsung tarafından onaylanmış değil.

Öte yandan yeni S modellerinin tanıtım ve çıkış tarihleriyle ilgili ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Sızdırılan bilgilere göre Samsung yeni S modellerini Ocak ayının hemen başında tanıtmayı planlıyor. Daha önce ortaya çıkan raporlarda yer alan bilgilerde olduğu gibi S21 Unpacked etkinliği 14 Ocak’ta gerçekleşecek.

Samsung S21 modellerini tanıttığı gün ön siparişe de açacak. Telefonun resmi çıkış tarihi ise 29 Ocak olarak belirlenmiş durumda. Yani 2 haftalık bir ön sipariş süreci olacak.

Samsung S21 modellerinde renk yelpazesini de bir hayli geniş tutmuş. Telefon satışa çıktığında siyah, beyaz, gri, gümüş, pembe ve mor renk seçenekleriyle gelecek.

Dipnot olarak belirtelim. Telefon Avrupa ve Çin’de Snapdragon 888 yonga setiyle gelecek. Avrupa ve Türkiye pazarında ise Exynos 1080 kullanılacak.

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