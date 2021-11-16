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Samsung Galaxy S21 FE'nin görüntüsü sızdı

16.11.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy S21 FE bugünlerde en fazla konuşulan akıllı telefonlar içerisinde yer alıyor. Telefonun bazı özellikleri ve tasarımı daha önceden sızdırılmıştı. Şimdi ise görüntüsü ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S21 FE'nin görüntüsü sızdı

Görüntülere baktığımızda telefonun aslında iddialar ile son derece örtüşük olduğu görülüyor.

Samsung-Galaxy-S21-FE

Görüntüler sayesinde 2021 yılının en çok beklenen akıllı telefonlarından bir tanesi olan bu modelin hem tasarım hem de donanım açısından sızdırıldığı şekilde geleceği görülüyor. Güçlü bir işlemciye ve orta düzey kameraya sahip olacağı söylenen bu modelin uygun bir fiyata sahip olacağı da öne sürülüyor.

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SAMSUNG GALAXY S21 FE'NİN ÖZELLİKLERİ

Bu cihaz, sızıntılara göre 6,4 inç ekrana ev sahipliği yapacak. Hemen aşağıda cihazda yer alacağı söylenen özellikler sıralandı:

  • Ekran yenileme hızı 120 Hz olacak ve AMOLED ekran ile gelecek.
  • Ana kamerası 64 MP, ön kamerası ise 32 MP olacak.
  • Type-C şarj girişine ev sahipliği yapacak.
  • 4500 mAh batarya gücü sunacak.
  • Snapdragon 888 ya da Exynos 2100 yonga seti kullanacak
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Şimdilik cihaz ile ilgili bu bilgiler var. Her ne kadar telefonun tasarımı ve özellikleri Samsung tarafından kesinleştirilmese de yukarıda yer alan detayların doğru olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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