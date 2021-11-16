Samsung Galaxy S21 FE'nin görüntüsü sızdı

Görüntülere baktığımızda telefonun aslında iddialar ile son derece örtüşük olduğu görülüyor.
Görüntüler sayesinde 2021 yılının en çok beklenen akıllı telefonlarından bir tanesi olan bu modelin hem tasarım hem de donanım açısından sızdırıldığı şekilde geleceği görülüyor. Güçlü bir işlemciye ve orta düzey kameraya sahip olacağı söylenen bu modelin uygun bir fiyata sahip olacağı da öne sürülüyor.
Bu cihaz, sızıntılara göre 6,4 inç ekrana ev sahipliği yapacak. Hemen aşağıda cihazda yer alacağı söylenen özellikler sıralandı:
Şimdilik cihaz ile ilgili bu bilgiler var. Her ne kadar telefonun tasarımı ve özellikleri Samsung tarafından kesinleştirilmese de yukarıda yer alan detayların doğru olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum