Samsung'un yeni yıldızı Samsung Galaxy Z Fold 2'den ilk fotoğraf!

Samsung Galaxy Note 20 ve Samsung Galaxy Note 20 Ultra'yı 5 Ağustos günü düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Ancak bu etkinlikte karşımıza çıkacak tek akıllı telefon ailesi Galaxy Note 20 olmayacak. Samsung, dördüncü nesil katlanabilir akıllı telefonu Samsung Galaxy Z Fold 2'yi de etkinlikte görücüye çıkartacak. Fakat Galaxy Z Fold 2 etkinliğe birkaç gün kala kanlı canlı olarak görüntülendi bile.

İŞTE SAMSUNG GALAXY Z FOLD 2'NİN CANLI FOTOĞRAFI!

Samsung Galaxy Z Fold 2'nin ilk görüntüsü bir sızıntı kaynağı aracılığıyla elimize ulaştı. Sızdırılan ekran görüntüsüne baktığımızda ilk olarak ''Samsung Galaxy Z Fold 2 5G'' yazısı karşımıza çıkıyor. Bunun dışında telefona dair çok fazla detay göremiyoruz ancak katlanabilir akıllı telefonun çentiklerinin yok olduğunu söylemek mümkün. Zaten gelen iddialar, tıpkı Samsung Galaxy S20 Ultra'da olduğu gibi Galaxy Z Fold 2'nin de delikli bir ekran çentiği ile geleceği yönündeydi. Gelen fotoğraf bu iddiaları doğrular nitelikte.

MUHTEMEL SAMSUNG GALAXY Z FOLD 2 ÖZELLİKLERİ NELER?

Samsung Galaxy Z Fold 2'de iddialara göre 120 Hz hızında, 7,59 inç büyüklüğünde katlanabilir Dynamic AMOLED iç ekran ve 6,23 inç büyüklüğünde Super AMOLED ön ekran yer alacak. Nokta çentiğe ev sahipliği yapacak olan ön ekran, 10 MP çözünürlüğünde selfie kameraya yer verecek. Telefonun diğer kameraları ise 12 MP + 12 MP + 64 MP çözünürlüğünde olacak. Galaxy Z Fold 2 gücünü ise Snapdragon 865+ işlemcisinden ve 256 GB / 512 GB dahili depolama alanından alacak. İddialar, Galaxy Z Fold 2'de 4,365 mAh gücünde bir batarya olacağı yönünde. Tabi bu özellikler tablosunun doğru olup olmadığı 5 Ağustos günü düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde öğrenmiş olacağız.

