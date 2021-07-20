Samsung, Unpacked etkinliğinde şov yapacak

Bildiğiniz üzere Apple herhangi bir sektörel değişikliğe genellikle sıcak bakmıyor. Samsung ise sürekli olarak yeni donanım ve yazılımlar deniyor. Şimdilerde katlanabilir modelleri akıllı telefon dünyasının tam ortasına yerleştirmeye çalışıyor. Ancak bu hiç kolay olmayacak gibi görünüyor.

Samsung tarafından yapılacak olan yeni etkinlik gündeme bomba gibi düştü. Etkinliğin reklamında, “Gelecek, yeni yollarla kendini gösterecek (‘katlanacak’). Çok yakında.” ifadelerine yer verildi. Böylece yeni bir katlanabilir modelin geleceği neredeyse kesinleşti.

Samsung uzun bir süredir katlanabilir cihazlara ağırlık vereceğini söylüyordu. Birçok analist Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 modellerinin piyasaya sunulacağını düşünüyor. Galaxy Z Fold 3 modeli Super AMOLED ekran ve 12 GB RAM ile gelecek. Galaxy Z Flip 3 ise 6,7 inçlik dinamik AMOLED ekran ile birlikte yine benzer özelliklere sahip olacak.

Katlanabilir modellerini tanıtma ihtimalinin yüksek olduğu bu etkinlik 11 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek. Türkiye saati ile 16:00’da başlaması bekleniyor. Ayrıca şirketin giyilebilir birçok ürün tanıtması beklentiler arasında.

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