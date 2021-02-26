Samsung yeni orta sınıf akıllı telefonlarını piyasaya sürecek

Galaxy A52 5G’nin yeni bir basın görüntüsü, telefonun suya dayanıklı olacağı haberini paylaşan Evan Blass tarafından yayınlandı. Yaklaşan akıllı telefonun IP67 derecesine sahip olduğu ortaya çıktı. Bu da cihazın toza ve suya dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Raporda ayrıca Galaxy A52 5G’nin Galaxy A72 5G ile birlikte piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Galaxy A52 5G’nin dört renkte satışa sunulacağı bildiriliyor. Müthiş Siyah, Harika Beyaz, Harika Menekşe ve Harika Mavi. Galaxy A52’nin 4G versiyonunun da IP67 derecelendirmesine sahip olup olmadığı ise henüz belirli değil.

SAMSUNG GALAXY A52 ÖZELLİKLERİ

Galaxy A52, iddialara göre Full HD + çözünürlüğe sahip 6,5 inç Super AMOLED Infinity-O ekrana sahip olacak. Telefonun 4G versiyonu 90Hz ekran ve Snapdragon 720G işlemciye sahipken, 5G versiyonu 120Hz ekran ve Snapdragon 750G işlemciye sahip olacak. Diğer özellikler arasında Android 11 (One UI 3.1 ile), 32MP selfie kamera, arkada 64MP dörtlü kamera kurulumu, 6GB / 8GB RAM, 128GB / 256GB depolama, microSD kart yuvası ve 25W hızlı şarj destekli 4.500mAh pil bulunuyor.

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