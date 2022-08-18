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Samsunlu esnaf 'bana gelmeyin oraya gidin' dedi, işleri açıldı: Bizim milletimiz gelme deyince daha çok geliyor

18.08.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunlu bir esnaf dükkanının önüne astığı yazıyla dikkat çekti. 30 yıldır kumaş ve elbise satan Alaaddin Atıcı, ''Kadınlar başta olmak üzere herkes kumaş almak için birbiriyle yarışıyor. Evindeki gıdaya bakan yok. Bazı kişilerin evlerine baksak; gardıroplarında elbise asmaya yer yoktur ama buzdolapları boştur'' dedi. Söz konusu yazıda, “Kumaşa gelmeyin, Tarım Kredi’ye gidin. Elbise dolabını değil, buzdolabını doldurun. Afiyet olsun" ifadeleri kullanıldı.

Samsunlu esnaf 'bana gelmeyin oraya gidin' dedi, işleri açıldı: Bizim milletimiz gelme deyince daha çok geliyor

Samsun’da yıllardır tekstil işiyle uğraşan 66 yaşındaki esnaf Alaaddin Atıcı, vatandaşların bilinçsizce kumaş ve elbise almasından yola çıkarak insanları kumaş alışverişinden vazgeçirmek için farklı bir yola başvurdu. Birçok esnaf işlerini arttırmak için değişik yollar ararken, Atıcı ise işlerini azaltmak için Karadeniz usulü bir yönteme başvurdu. Kumaş sattığı kendi dükkanının camına, “Kumaşa gelmeyin, Tarım Kredi’ye gidin. Elbise dolabını değil, buzdolabını doldurun. Afiyet olsun” yazısı asan Atıcı, birçok müşteriyi bu yazıyla kumaş almaktan vazgeçirdi. Kumaş satmak istememesine ve yazı asmasına rağmen işlerinin eskiye göre daha çok açıldığını ifade eden Alaaddin Atıcı, insanların giyimden çok gıdaya önem vermesi gerektiğinin altını çizdi.

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“İNSANLAR GİYİM DEĞİL GIDA ALIŞVERİŞİNE YÖNELMELİ”

İnsanların ihtiyacı olmasa da kumaş aldığını anlatan Alaaddin Atıcı, “Kadınlar başta olmak üzere herkes kumaş almak için birbiriyle yarışıyor. Evindeki gıdaya bakan yok. Bazı kişilerin evlerine baksak; gardıroplarında elbise asmaya yer yoktur ama buzdolapları boştur. İnsanları bilinçlendirmek için kendi tekstil dükkanıma yazı astım. Amacım; yazıyı okuyan müşterilerin giyim alışverişine değil de gıda alışverişine yönelmeleri. Dükkanın camına; ‘Kumaşa gelmeyin, Tarım Kredi’ye gidin. Elbise dolabını değil, buzdolabını doldurun. Afiyet olsun’ şeklinde yazı astım. Hem devletimiz hem de milletimiz kazansın istedim. Bu yazıyı asalı 1 gün oldu. İşlerim daha da arttı. Demek ki bizim milletimiz ’gelme’ deyince daha çok geliyor. Ben de bu duruma şaşırdım, amacım bu değildi. Yazıyı görenler fotoğraf çekiyor, doğru yaptığımı söylüyorlar. Bu yazıyı görüp, kumaş almaktan vazgeçenler de çok oldu. ‘Kumaş alacaktım ama gidip yiyecek alayım’ diyenler de çok oluyor. Astığım yazıya rağmen kumaş almak isteyenler ise ‘gıdanın yeri ayrı, kıyafetin yeri ayrı’ diyerek yine de kumaş alıyorlar" dedi.

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Atıcı, emekli maaşının kendisine yettiğini ve maddi durumunun da kötü olmadığı için insanları temel ihtiyaçları almaları konusunda bilinçlendirmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

Yazıyı gören vatandaşlar ise “Arkadaşımız dükkanına güzel bir yazı asmış. ‘Kumaş almayın, yiyecek alın’ demiş. Bu yazıya rağmen işleri gayet düzgün. Bu yazı ile halkı düşündüğünü görüyoruz. Bizce de önemli olan gıda” diye konuştular.

(İHA)

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Samsun
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