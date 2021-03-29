HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. ‘Sana iğne yapacağım’ diyerek cinsel istismarda bulunan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası

‘Sana iğne yapacağım’ diyerek cinsel istismarda bulunan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası

29.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de odasına oyun oynama bahanesi ile çağırdığı çocuğu, ‘sana iğne yapacağım’ diyerek cinsel tacizde bulanan 17 yaşındaki sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

‘Sana iğne yapacağım’ diyerek cinsel istismarda bulunan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık A.İ.O. hazır bulundu. Ayrıca müştekiler ve taraf avukatları da duruşmaya katıldı.
Cumhuriyet Savcısının ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan A.İ.O.’nun cezalandırılmasını yönündeki mütalaasını kabul etmeyen sanık, beraatını talep etti.
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık A.İ.O.’ya ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

OLAY

Kayseri’de 2 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşen olayda, E.A(9) annesi ile birlikte komşuları A.İ.O(16)’nun evine gitti. Bu sırada A.İ.O., oyun oynama bahanesi ile E.A.’yı odasına çağırdı. Oyun oynadıkları sırada A.İ.O., ‘Ben doktorum, sana iğne yapacağım’ diyerek E.A.’ya çeşitli hareketlerle cinsel istismarda bulundu. Ağlaması üzerine odaya giren E.A.’nın annesi olay sonrasında polise haber vererek suç duyurusunda bulundu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itirafDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf
Belediyede hareketli anlar! Belediye Başkanı devreye girdiBelediyede hareketli anlar! Belediye Başkanı devreye girdi
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Sokak ortasında tekme tokat dövdü

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Sokak ortasında tekme tokat dövdü

Suç makinesi yakalanınca oynamaya başladı! Boğazını kesmiş, çaldıklarını su kuyusuna saklamış

Yakalanınca oynamaya başlayan suç makinesi hayrete düşürdü

Arnavutköy'de feci kaza: Kamyon ile duvar arasında kalan şoför hayatını kaybetti

Feci kaza: Kamyon ile duvar arasında sıkıştı

6 aylık Eylül bebek biberonla süt içerken boğularak hayatını kaybetti

Gece biberonla süt verdi, sabah nefes alamadığını fark etti

Belediye binasında intihar girişimi! Belediye Başkanı engelledi

Belediyede hareketli anlar! Belediye Başkanı devreye girdi

Kripto para üretmek için iş yerinden 600 bin TL’lik cihaz çaldı

Çalıştığı yerden çaldığı cihazlar ile kendine iş yeri kurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.