Sanal İstihdam fuarı başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR İstihdam Fuarlarını “Sanal Fuar” teknolojisi ile Türkiye’nin her yerinde daha ulaşılabilir hale getireceklerini söyledi.

Bu yıl 2-3 Mayıs tarihlerinde “Sanal Fuar” uygulamasının ilk denemesini Mersin’de gerçekleştirdiklerini belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “İŞKUR’un düzenlediği Mersin İş ve Kariyer Fuarı (MERSİNİF) 2019 etkinliği ile eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz demo şeklindeki sanal fuarımızın tüm Türkiye’de denemesini yaptık. Başarıyla gerçekleştirilen bu fuarın ardından, Cumhurbaşkanlığımız 180 Günlük İcraat Programı kapsamında 25-26 Eylül 2019 tarihinde Türkiye genelinde en çok işe yerleştirme yapan firmaların katılım sağlayacağı ikinci sanal istihdam fuarını düzenleyeceğiz. Sanal Fuara katılmak isteyen vatandaşlarımızın ‘sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr’ adresi üzerinden Türkiye’nin herhangi bir yerinden çevrimiçi olarak fuar alanını ziyaret etmesi yeterli olacak. İş arayan vatandaşlarımız, işverenlerin sanal stantlarına göz atarak görüşmeler gerçekleştirilebilecek ve özgeçmişlerini takdim edebilecekler. Ayrıca fuar esnasında planlanan online seminerlere de katılım sağlayabilecekler. Fuarımıza mobil cihazlardan ya da tabletlerden de giriş yapılabilecek” diye konuştu.