Sanatçı Enis Fosforoğlu yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) -Tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu, Büyükada'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Fosforoğlu'nun vefatını, yeğeni, oyuncu ve yazar Almula Merter Churm, sosyal medya hesabından, "Amcam, baba yarım, bu nasıl bir şaka, babacığımın yanında yıldız oldu." mesajıyla duyurdu.

Sanatçı, bir süre önce geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Enis Fosforoğlu'nun kızı tiyatro sanatçısı Seren Fosforoğlu ise 6 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün çıktık hastaneden diye sevinirken tekrar geri döndük hastaneye. Kabus yaşadık ailecek tekrar. Doktorlar iyi diyor, iyi olacak diyor. İyi olacaksın babacığım. Babalar gününü ayrı geçiriyoruz ama çıktığında bana söz ver bu fotoğraftaki gibi atlı karıncaya bineceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Sanatçı Enis Fosforoğlu'nun kardeşi başarılı oyuncu Ferdi Merter Fosforoğlu da dokuz ay önce yaşamını yitirmişti.

Enis Fosforoğlu Kimdir?

Tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu, Renan Fosforoğlu ve Mualla Fırat'ın oğlu olarak 1948'de İstanbul'da doğdu.