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Sanatçı Erol Evgin Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 00:46 | Son Güncelleme

Sanatçı Erol Evgin Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi

Sanatçı Erol Evgin, Bodrum'da hayranlarıyla buluştu.

Özel bir organizasyon tarafından Bodrum Antik Tiyatro'da konser veren Evgin, hayranlarına müzik ziyafeti sundu.

Sanatçı gecede, "Söyle Canım", "Rüya", "İçimdeki Fırtına" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçıyı çok sayıda kişi izledi.

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