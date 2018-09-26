Sanatçı Yakup Yavru son yolculuğuna uğurlandı

Uluslararası Adana Film Festivali etkinliklerine katılmak için gittiği Adana'da geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Yakup Yavru'nun cenazesi, memleketi Amasya'da toprağa verildi.

Yavru'nun cenazesi, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi morgundan alınarak Fatih Camisi'ne getirildi.

Burada, Yavru'nun çocukları Mert, Yağız ve Yakut Yavru ile sanatçının dostları Yakup Yavru için dua etti.

Cenaze töreninde, 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde Yavru'ya verilecek "Emek Ödülü", oğlu Yağız Yavru'ya takdim edildi.

Kılınan cenaze namazının ardından sanatçı Yavru'nun naaşı, Tekirdede Mezarlığı'nda Yavru'nun yaklaşık 5 ay önce kendisinin yaptırdığı mezarda toprağa verildi.

Cenazeye, Yavru'nun ailesi ve yakınları ile Amasya Valisi Osman Varol, TBMM İdare Amiri ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile Yavru'nun sanatçı arkadaşları katıldı.

