Sanayi kentinde tramvay hattı uzatıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen ağustos ayında hizmete sunulan Akçaray tramvay hattının 2,2 kilometrelik kısmının tamamlanmasıyla yolcular yeni duraklara kavuştu.

Tramvayın Sekapark durağında düzenlenen törende konuşan eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Seka'nın dönüşüm sürecinden bahsetti.

Tramvay hattı yapmanın zor iş olduğunu belirten Işık, İzmit gibi denizle dağ arasına sıkışmış, yoğun nüfusun olduğu bölgede tramvay hattı yapmanın meşakkatli olduğunu söyledi.

Işık, bunun çalışan arabayı tamir etmeye benzediğini ifade ederek, "İlk başlangıçta 'yapamazlar' diyorlardı. Ama tramvay hayata geçti ve İzmit halkı tramvayı sevdi. Şimdi günlük ortalama yolcu sayımız 30 bini geçti. O süreçte hangi zorlukların çekildiğini de iyi biliyorum. Şehrin merkezinde istimlak yapacaksınız, kolay mı?" diye konuştu.

Tramvay hattının şehir hastanesi ve Kocaeli Stadyumu'na kadar uzayacağını anlatan Işık, hafif raylı sistemle ulaşımın daha konforlu olacağını kaydetti.