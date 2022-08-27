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Sancaktepe'de korkunç olay! Komiseri silahla öldürdü, kaçan kadın yakalandı

27.08.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe'de komiser yardımcısı 31 yaşındaki Sinan Aytığ tartıştığı arkadaşı Aynur A. tarafından öldürüldü. Başından vurulan Aytığı'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Bitlis'e götürüldü. Sinan Aytığ'ın silahının belinde olduğu, araç içinde ve dışında 2 adet boş kovan bulunduğu tespit edildi. Aynur A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Sancaktepe'de korkunç olay! Komiseri silahla öldürdü, kaçan kadın yakalandı

Olay, Fatih Mahallesi Samandıra-Kartal Bağlantı yolunda saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; Van'a tayin olan Çavuşbaşı Polis Merkezi Amirliği'nde görevli komiser yardımcısı Sinan Aytığ (31), arkadaşı Aynur A. (35) ile araç içerisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aynur A. yanında bulunan silahla Sinan Aytığ'ı başından vurdu. Aytığ, yaralanırken, Aynur A. silahı atarak olay yerinden kaçtı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aytığ'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisi ekiplerinin araçta yaptığı incelemede, komiser yardımcı Sinan Aytığ'ın silahının belinde olduğunu, araç içinde ve dışında 2 adet boş kovan bulunduğunu tespit etti. Aytığ'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri Aynur A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan hayatını kaybeden komiser yardımcısı Sinan Aytığ'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu yakın zamanda Van'a ataması yapıldığı öğrenildi.

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CENAZE BİTLİS'E GÖTÜRÜLDÜ

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Aytığ'ın cenazesi Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Aytığ'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Bitlis'e götürüldü.

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(İHA/DHA)

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Sancaktepe
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