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Sancaktepe'deki gölette kaybolmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı

26.09.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sancaktepe'deki Aydos Ormanı'ndaki gölette kaybolan kişinin son görüntüleri ortaya çıktı. Arkadaşlarının kayda aldığı görüntülerde Hüseyin Eriş'in gölette kulaç atarak yüzdüğü anlar bulunuyor.

Sancaktepe'deki gölette kaybolmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı

Aydos Ormanı içerisindeki Aydos göletine giren Hüseyin Eriş(39) dün 17.00 sıralarında gölette kaybolmuştu. Hüseyin Eriş'in gölete girdikten sonra arkadaşları tarafından çekilen son görüntüleri ortaya çıktı.

ENDİŞELİ ŞEKİLDE KONUŞTUKLARI DUYULDU

Görüntülerde Hüseyin Eriş'in gölette kulaç atarak ilerlediği görülürken, görüntüleri çekenlerin ise endişeleri konuşmalarına yansıdı. Çekim yapan bir kişi, "Yüz" diye seslenirken, yanında bulunan bir kişinin ise "Bir şey olacak" şeklinde konuştuğu duyuldu. Polis ve itfaiyeye ait dalgıçların Hüseyin Eriş'i arama çalışmaları devam ederken, gölette çevresinde ise ailesinin bekleyişi sürüyor.

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DHA

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Sancaktepe
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