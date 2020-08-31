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Sancaktepe'de market çalışanı kadınla müşterinin kavgası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2020 16:11 | Son Güncelleme

Sancaktepe'de, bir kişi, market çalışanı kadını darp etmeye çalışınca iş yerindeki diğer kadın çalışanlar tarafından darp edildi. Yaşananlar saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de market çalışanı kadınla müşterinin kavgası kamerada

Olay, Sancaktepe'de bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, markette giren bir kişi içeride bir şeyler yedi. Dışarıya çıkmaya çalışırken, markette çalışan kadınlardan biri yediklerinin parasını istedi. İkili arasında tartışma çıktı.

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Çevredeki vatandaşlar tartışmayı büyümeden önlemeye çalışırken kişi, kadın market çalışanının yüzüne peş peşe yumruklar attı. O sırada kavgayı ayırmak için orada bulunan başka bir kadın market çalışanı ise arkadaşının darp edildiğini görünce, saldırgana vurmaya başladı.

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Saldırgan kişi diğer kadın market çalışanına da vurmaya çalışırken, iki kadın, karşı koymaya çalıştı. Yaşanan kavga anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İki tarafın birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

DHA

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