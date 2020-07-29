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Sancaktepe'de polisten kaçan motosiklet sürücüsü kazada öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 07:45 | Son Güncelleme

Sancaktepe'de, polisten kaçan üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet, bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken yanında bulunan bir kişi ağır yaralandı.

Sancaktepe'de polisten kaçan motosiklet sürücüsü kazada öldü

Olay, saat 03.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi, Ufuk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre üzerinde 2 kişinin olduğu 34 ZV 9113 plakalı motosiklet, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisle motosiklette bulunanlar arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Kovalamacada Ufuk Caddesi'ne geldiğinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, bir evin bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunanlar savrularak yola fırladı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Enes C. (29) ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

OLAYI ANLATTI

Evinin önünde meydana gelen kazanın sesine uyanan Ergün Abacı; “Uyurken gelen sese uyandık, balkona çıktık. Kaza olduğunu gördük. Aşağıya indiğimizde bir kişi yerde, biri de çöpün yanında yatıyordu" şeklinde konuştu. Motosikletin çalıntı olduğu iddia edilirken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

(DHA)

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