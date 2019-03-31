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Sancaktepe'de taşlı sopalı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 15:37 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'de henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı.  Polisin biber gazı kullandığı, bazı kişilerin gözaltına alındığı kavgada yaralananlara ambulansta müdahale edildi.

Sancaktepe'de taşlı sopalı kavga

Çağrı ÇALIŞKAN(İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE'de henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Polisin biber gazı kullandığı, bazı kişilerin gözaltına alındığı kavgada yaralananlara ambulansta müdahale edildi.

Olay saat 14:00 sıralarında Kemal Türker Mahallesi Maçka Caddesi Kamer Sokak’ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavga, akrabaların da katılmasıyla büyüdü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgayı ayırmakta güçlük çeken ekiplere, Çevik Kuvvet ekipleri destek verdi. Biber gazı ile müdahale sonrası ayrılan taraflar mahalle aralarına dağıldı, kavgaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı.

Kavgada yaralanan vatandaşlara olay yerine gelen ambulansta müdahale edilirken çevrede bulunan bazı dükkanların camları kırıldı. Polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

(FOTOĞRAF)

Sancaktepe'de taşlı sopalı kavgaSancaktepe'de taşlı sopalı kavgaSancaktepe'de taşlı sopalı kavgaSancaktepe'de taşlı sopalı kavga

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