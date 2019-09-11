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Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 19:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen büyükşehir belediye başkanları toplantısına katılan Ekrem İmamoğlu'nun oturduğu sandalyenin kırılması sebebiyle düştüğü iddia edildi. Sandalyenin kırılmasının ardından Erdoğan'ın "Biz bir şey yapmadık, sen sandalyeyi kırdın, parasını ödemen lazım." dediği ifade edildi.

Cumhurbaşkanılığı Külliyesi'ndeki toplantı sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oturduğu sandalyenin ayağı kırıldı, Ekrem İmamoğlu sendeledi ve yere düştü. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında komik bir diyalog gerçekleşti.

"AYAĞI KAYDIRILDI"

İddiaya göre olay şu şekilde yaşandı. Bestepe'de toplantı devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, oturduğu sandalyenin ayağının kırılması sebebiyle yere düştü. Ancak hemen kalktı. Bunun üzerine salonda espriler havada uçuştu. Salonda, "Ayağı kaydırıldı" şeklinde espriler yapıldı.

"PARASINI ÖDEMEN LAZIM"

Olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmamoğlu'na "Biz bir şey yapmadık, bak bu israfa girer oturduğun sandalyeyi kırdın. Parasını ödemen lazım." dediği ifade edildi. İmamoğlu'nun ise "İkincisinde sağlam otururum efendim" demesi üzerine toplantı salonunda gülüşmeler yaşandı.

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İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ekrem İmamoğlu İBB

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
saraya iyi bak eko başkan gün gelecek sen oturacaksın orda
Artık gülelim artık beraber olalım artık kavga olmasın artık diyalog olsun çok özledik çooook
ülkenin görmek istediği manzara bu.
Bi okadarda espritüeliz :)
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