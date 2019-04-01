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Sandığımdan kim çıktı? Oy kullandığınız sandıktan hangi parti ne kadar oy aldı? (Sandık sorgulama aracı)

SEÇİM HABERLERİ  | 01.04.2019 09:24 | Son Güncelleme

31 Mart seçimleri pek çok ilde sonuçlandı. Vatandaşlar şimdi oy kullandığı sandıklardan çıkan oy oranlarını merak ediyor. Sandığınızdan kim çıktı, hangi parti ne kadar oy aldı? Haberimizde sandık sorgulama aracı ile sandığınızdan kime ne kadar oy çıktı öğrenebilirsiniz. İşte Türkiye geneli seçim sonuçları...

Sandığımdan kim çıktı? Oy kullandığınız sandıktan hangi parti ne kadar oy aldı? (Sandık sorgulama aracı)

Türkiye tüm büyük şehirlerinden köylerine dün sandık başına giderek yeni sistem için oylarını kullandılar. Türkiye son yıllardaki en çekişmeli seçimine sahne oldu. Özellikle büyük şehirlerde yarış nefes kesti ki İstanbul seçim sonuçları belirsizliğini koruyor. Peki oy kullandığınız sandıkta hangi parti ne kadar oy aldı biliyor musunuz? Aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz CHP’nin sandık takip, kontrol aracına T.C. kimlik numaranızı girerek oy verdiğiniz sandıkla verileri öğrenebilirsiniz. Ayrıca il, ilçe ve sandık numarası bilgilerini girerek yerel seçim için kurulan herhangi bir sandık için de verilere ulaşabilirsiniz.

SANDIĞIMDAN KİM ÇIKTI?

YSK'nın son verilerine göre %84 katılım oranı olan 31 Mart yerel seçimlerinde sandık sandık oy oranlarını aşağıdaki CHP'nin sandık sorgulama aracından öğrenebilirsiniz.

Uyarı: Veriler resmi olmayan sonuçlardır. YSK’nın resmi sandık sorgulama aracı henüz yayına açılmamıştır.

SANDIK SORGULAMA ARACI

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Mynet’in detaylı seçim haritası ile YSK verilerine göre tüm illerde ve ilçelerde oy oranları nedir, öğrenebilirsiniz.

İl İl seçim sonuçları için tıklayınız

31 MART 2019 YEREL SEÇİM İSTATİSTİKLERİ

YSK’nın verilerine göre 2019 seçimlerinin kayıtlı seçmen sayısı 57 milyon 58 bin. Bu veriye göre 2014’teki son yerel seçimlerden bu yana seçmen sayısı 4,5 milyon daha arttı. Bu seçmenlerin büyük çoğunluğu, %90’ı büyük şehirlerde bulunuyor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ise seçmen sayısındaki artık 1. milyon 156 bin oldu. Bu kişiler ilk defa bu yıl oy kullanacaklar.

Seçmenlerle ilgili istatistiklere göre 57 milyon seçmenin 28.9 milyonu yani %50,7’si kadın, 28.1 milyonu yani %49.3’ü ise erkek.

Türkiye’nin dört bir yanında okullarda sandıklar kuruldu ki 2019 yerel seçimleri için sandık sayısı 194 bin 390 olarak açıklandı. Bu sandıkların yüzde 74’ü de nüfusu 750 ini aşan 30 büyükşehirde kayıtlı. Bu sandık sayılarına cezaevlerindeki sandıklar dahil değil.

KESİN SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye genelinde pek ço ilde seçim sonuçları belli oldu. Tabii kesin sonuçlar ancak YSK’nın ilan etmesiyle netleşecek. Peki YSK sonuçları ne zaman ilan edecek. Sonuçların açıklanmasında itirazların oranı belirleyecek.

Partiler açıklanan YSK’nın açıkladığı resmi sonuçlara itiraz da yapabilecekler. Akabinde YSK itirazları değerlendirerek uygun görürse seçim sonuçlarına dair gerekli güncellemeleri gerçekleştiriyor. Yaklaşık 3 haftalık bir süreç sonunda da kesin seçim sonuçları açıklanabiliyor.

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