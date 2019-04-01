Sandığımdan kim çıktı? Oy kullandığınız sandıktan hangi parti ne kadar oy aldı? (Sandık sorgulama aracı)

Mynet’in detaylı seçim haritası ile YSK verilerine göre tüm illerde ve ilçelerde oy oranları nedir, öğrenebilirsiniz.

Türkiye tüm büyük şehirlerinden köylerine dün sandık başına giderek yeni sistem için oylarını kullandılar. Türkiye son yıllardaki en çekişmeli seçimine sahne oldu. Özellikle büyük şehirlerde yarış nefes kesti ki İstanbul seçim sonuçları belirsizliğini koruyor. Peki oy kullandığınız sandıkta hangi parti ne kadar oy aldı biliyor musunuz? Aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz CHP’nin sandık takip, kontrol aracına T.C. kimlik numaranızı girerek oy verdiğiniz sandıkla verileri öğrenebilirsiniz. Ayrıca il, ilçe ve sandık numarası bilgilerini girerek yerel seçim için kurulan herhangi bir sandık için de verilere ulaşabilirsiniz.

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31 MART 2019 YEREL SEÇİM İSTATİSTİKLERİ

YSK’nın verilerine göre 2019 seçimlerinin kayıtlı seçmen sayısı 57 milyon 58 bin. Bu veriye göre 2014’teki son yerel seçimlerden bu yana seçmen sayısı 4,5 milyon daha arttı. Bu seçmenlerin büyük çoğunluğu, %90’ı büyük şehirlerde bulunuyor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ise seçmen sayısındaki artık 1. milyon 156 bin oldu. Bu kişiler ilk defa bu yıl oy kullanacaklar.

Seçmenlerle ilgili istatistiklere göre 57 milyon seçmenin 28.9 milyonu yani %50,7’si kadın, 28.1 milyonu yani %49.3’ü ise erkek.

Türkiye’nin dört bir yanında okullarda sandıklar kuruldu ki 2019 yerel seçimleri için sandık sayısı 194 bin 390 olarak açıklandı. Bu sandıkların yüzde 74’ü de nüfusu 750 ini aşan 30 büyükşehirde kayıtlı. Bu sandık sayılarına cezaevlerindeki sandıklar dahil değil.

KESİN SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye genelinde pek ço ilde seçim sonuçları belli oldu. Tabii kesin sonuçlar ancak YSK’nın ilan etmesiyle netleşecek. Peki YSK sonuçları ne zaman ilan edecek. Sonuçların açıklanmasında itirazların oranı belirleyecek.

Partiler açıklanan YSK’nın açıkladığı resmi sonuçlara itiraz da yapabilecekler. Akabinde YSK itirazları değerlendirerek uygun görürse seçim sonuçlarına dair gerekli güncellemeleri gerçekleştiriyor. Yaklaşık 3 haftalık bir süreç sonunda da kesin seçim sonuçları açıklanabiliyor.

