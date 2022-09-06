Sandığınız kadar uzun değilmiş: Kadınların orgazm olmasına yetecek penis boyu açıklandı! Penis boyunu uzatmak için...

Penis boyutu yıllardır konuşulan toplum tabuları arasında bulunuyor. Birçok erkek ortalama penis boyutuna sahip olsa da cinsel organının yetersiz olduğunu düşünerek özgüven problemleri yaşıyor. Yapılan araştırmalarda cinsel organın boyutunun önemli olduğu ancak boyutun orgazm için tek yeterli olan etken olmadığı bulundu. Araştırmayı yürüten Big One Dating kadınların orgazm olmasında neyin işe yaradığını bulmak için orgazm başarı oranını penis boyutuyla karşılaştırdı.Bulgular kadınların doruğa çıkması için en iyi boyutun ortalama 20 cm(8 inç) olduğunu gösteriyor. Boyutun artması orgazm oranlarında düşüşe neden oluyor.

MİKROPENİSLER DE TATMİN EDEBİLİYOR

Aslında, 27cmlik (11 inç) ve 10 cmlik (4 inç) bir organa sahip erkekler, kadınların yüzde 30'unun doruğa ulaşmasını sağladı. 7 cmlik (3 inç) penis "mikropenis" olarak kabul edilse de, kadınların dörtte biri son cinsel ilişkilerinden memnun olduklarını söyledi. Ankete katılan kadınların büyük bir kısmı da orgazm olabilmek için çevrenin önemli olduğunu söyledi.

PENİS BOYUTUNU UZATMAK İÇİN

KİLO VERİN

Cinsel tıp danışmanı olan Profesör Kevan Wylie, "Fazla kilolu olmak, erkeklerde düşük benlik saygısı ve genel olarak zayıf vücut imajı ile bırakabilir. Ancak penisinizin üzerinde asılı bir bira göbeği penisinizi daha küçük gösterebilir, bu yüzden karşı tarafı etkilemek istiyorsanız kilo vermeyi deneyin."

KILLARIN ALINDIĞINDAN EMİN OLUN

Büyük bir kasık kılı yığını penisinizi olduğundan daha küçük gösterebilir, bu nedenle tıraş makinesini alın ve cinsel organınızdaki tüm kıllardan kurtulun. Bu hem daha hijyenik bir sonuç verecek hem de penisinizin daha büyük görünmesini sağlayacaktır.

PENİS POMPALARI

Penis pompaları, penisin üzerine bir tüp yerleştirmeyi ve ardından bir vakum oluşturmak için havayı dışarı pompalamayı içerir. Bu penise kan çeker ve şişmesini sağlar. Penis pompaları bazen penisi sertleştirdiği için erektil disfonksiyon için kısa süreli bir düzeltme olarak kullanılır. Ancak uzun süreli kullanım penisteki dokulara zarar vererek ereksiyonlarınızı zayıflatabilir, bu nedenle pek önerilmez.

UZATICILAR

Penis uzatıcılar, sarkık penisi germek için üzerine ağırlık veya küçük bir uzatma çerçevesi yerleştirmeyi içerir.Evet, aslında penisinizin etini geriyorsunuz. Bu uygulamanın herhangi bir etki göstermesi için altı ay boyunca her gün birkaç saat yapılması gerekiyor. Uzatıcıları yanlış kullanırsanız, penisinizin etine zarar verebilirsiniz, bu da cinsel yaşamınız için felaket olabilir. Prof Wylie, "Çekiş cihazlarının, özellikle daha küçük olan erkeklerde bir miktar etkisi olabileceğine dair bazı kanıtlar var." Dedi.

JELGİNG

Uzatıcılara biraz benzeyen jelqing, uzunluğu artırmak için başparmağınızı ve işaret parmağınızı kullanarak sarkık bir penisi art arda çekmenizdir. Bunun arkasındaki fikir, penisin kan kapasitesini arttırması ve dolayısıyla onu büyütmesidir. Ancak bunun gerçekten işe yaradığını gösteren çok az kanıt var - ve sonuçta hiçbir kazanç elde etmeden yaralanmaya neden olabilirsiniz.

DOLGU MADDELERİ

Doktorlar dolgu maddeleriyle penisinizin çevresini artırabilir. Bu yol, vücudunuzun diğer bölgelerinden alınan yağların penise enjekte edilmesidir. Ancak araştırmalar, yağın düzgün bir şekilde dağılmaması durumunda uzun süreli şekil bozukluğuna neden olabileceğini bulmuştur.

CERRAHİ

Uzunluğunuzu kelimenin tam anlamıyla artırmak için aşırı uzunluklara gitmeye gerçekten kararlıysanız, ameliyat bir seçenektir. Cerrahlar, penisinizi kasık kemiğine bağlayan bağı kesebilir ve size ekstra uzunluk verebilir.

LOSYONLAR VE HAPLAR

Satın alabileceğiniz, hormon içeren ve penisi büyüttüğünü iddia eden birkaç hap ve losyon var. Ancak bu çalışmaları önermek için çok az kanıt var ve hatta tehlikeli maddeler içerebilir. Birçok doktor bu hap ve losyonlardan uzak durmanız için uyarılarda bulunuyor.



