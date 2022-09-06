HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sandığınız kadar uzun değilmiş: Kadınların orgazm olmasına yetecek penis boyu açıklandı! Penis boyunu uzatmak için...

Sandığınız kadar uzun değilmiş: Kadınların orgazm olmasına yetecek penis boyu açıklandı! Penis boyunu uzatmak için...

06.09.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Penis boyu birçok erkeğin açıklayamadığı problemleri arasında bulunuyor. Toplum uzun cinsel organın daha hızlı ve etkili orgazm yarattığını düşünüyor. Ancak yapılan araştırmalara göre kadınların orgazm olması için penisin düşünülen boyutlarda olmasına gerek yok. Ayrıcı penisi uzatmak için çok çeşitli yöntemler bulunuyor.

Sandığınız kadar uzun değilmiş: Kadınların orgazm olmasına yetecek penis boyu açıklandı! Penis boyunu uzatmak için...

Penis boyutu yıllardır konuşulan toplum tabuları arasında bulunuyor. Birçok erkek ortalama penis boyutuna sahip olsa da cinsel organının yetersiz olduğunu düşünerek özgüven problemleri yaşıyor. Yapılan araştırmalarda cinsel organın boyutunun önemli olduğu ancak boyutun orgazm için tek yeterli olan etken olmadığı bulundu. Araştırmayı yürüten Big One Dating kadınların orgazm olmasında neyin işe yaradığını bulmak için orgazm başarı oranını penis boyutuyla karşılaştırdı.Bulgular kadınların doruğa çıkması için en iyi boyutun ortalama 20 cm(8 inç) olduğunu gösteriyor. Boyutun artması orgazm oranlarında düşüşe neden oluyor.

MİKROPENİSLER DE TATMİN EDEBİLİYOR

Yeni Proje - 2022-09-06T113328.100

Aslında, 27cmlik (11 inç) ve 10 cmlik (4 inç) bir organa sahip erkekler, kadınların yüzde 30'unun doruğa ulaşmasını sağladı. 7 cmlik (3 inç) penis "mikropenis" olarak kabul edilse de, kadınların dörtte biri son cinsel ilişkilerinden memnun olduklarını söyledi. Ankete katılan kadınların büyük bir kısmı da orgazm olabilmek için çevrenin önemli olduğunu söyledi.

PENİS BOYUTUNU UZATMAK İÇİN

KİLO VERİN

Cinsel tıp danışmanı olan Profesör Kevan Wylie, "Fazla kilolu olmak, erkeklerde düşük benlik saygısı ve genel olarak zayıf vücut imajı ile bırakabilir. Ancak penisinizin üzerinde asılı bir bira göbeği penisinizi daha küçük gösterebilir, bu yüzden karşı tarafı etkilemek istiyorsanız kilo vermeyi deneyin."

KILLARIN ALINDIĞINDAN EMİN OLUN

Büyük bir kasık kılı yığını penisinizi olduğundan daha küçük gösterebilir, bu nedenle tıraş makinesini alın ve cinsel organınızdaki tüm kıllardan kurtulun. Bu hem daha hijyenik bir sonuç verecek hem de penisinizin daha büyük görünmesini sağlayacaktır.

Ekran görüntüsü 2022-09-06 113045

PENİS POMPALARI

Penis pompaları, penisin üzerine bir tüp yerleştirmeyi ve ardından bir vakum oluşturmak için havayı dışarı pompalamayı içerir. Bu penise kan çeker ve şişmesini sağlar. Penis pompaları bazen penisi sertleştirdiği için erektil disfonksiyon için kısa süreli bir düzeltme olarak kullanılır. Ancak uzun süreli kullanım penisteki dokulara zarar vererek ereksiyonlarınızı zayıflatabilir, bu nedenle pek önerilmez.

UZATICILAR

Penis uzatıcılar, sarkık penisi germek için üzerine ağırlık veya küçük bir uzatma çerçevesi yerleştirmeyi içerir.Evet, aslında penisinizin etini geriyorsunuz. Bu uygulamanın herhangi bir etki göstermesi için altı ay boyunca her gün birkaç saat yapılması gerekiyor. Uzatıcıları yanlış kullanırsanız, penisinizin etine zarar verebilirsiniz, bu da cinsel yaşamınız için felaket olabilir. Prof Wylie, "Çekiş cihazlarının, özellikle daha küçük olan erkeklerde bir miktar etkisi olabileceğine dair bazı kanıtlar var." Dedi.

Ekran görüntüsü 2022-09-06 113137

JELGİNG

Uzatıcılara biraz benzeyen jelqing, uzunluğu artırmak için başparmağınızı ve işaret parmağınızı kullanarak sarkık bir penisi art arda çekmenizdir. Bunun arkasındaki fikir, penisin kan kapasitesini arttırması ve dolayısıyla onu büyütmesidir. Ancak bunun gerçekten işe yaradığını gösteren çok az kanıt var - ve sonuçta hiçbir kazanç elde etmeden yaralanmaya neden olabilirsiniz.

DOLGU MADDELERİ

Doktorlar dolgu maddeleriyle penisinizin çevresini artırabilir. Bu yol, vücudunuzun diğer bölgelerinden alınan yağların penise enjekte edilmesidir. Ancak araştırmalar, yağın düzgün bir şekilde dağılmaması durumunda uzun süreli şekil bozukluğuna neden olabileceğini bulmuştur.

Ekran görüntüsü 2022-09-06 113028

CERRAHİ

Uzunluğunuzu kelimenin tam anlamıyla artırmak için aşırı uzunluklara gitmeye gerçekten kararlıysanız, ameliyat bir seçenektir. Cerrahlar, penisinizi kasık kemiğine bağlayan bağı kesebilir ve size ekstra uzunluk verebilir.

LOSYONLAR VE HAPLAR

Satın alabileceğiniz, hormon içeren ve penisi büyüttüğünü iddia eden birkaç hap ve losyon var. Ancak bu çalışmaları önermek için çok az kanıt var ve hatta tehlikeli maddeler içerebilir. Birçok doktor bu hap ve losyonlardan uzak durmanız için uyarılarda bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her 4 kişiden 1'inde var! Sinsice ilerliyor, belirtilere dikkatHer 4 kişiden 1'inde var! Sinsice ilerliyor, belirtilere dikkat
Ünlü ekonomistin analizi Avrupa ülkesinin gündemine oturdu! "Facia" diyerek açıkladı: Yoksulluk, iflaslar...Ünlü ekonomistin analizi Avrupa ülkesinin gündemine oturdu! "Facia" diyerek açıkladı: Yoksulluk, iflaslar...
Kadınların nasıl dövülmesi gerektiğini anlattı! Sosyal medyada tepki yağdıKadınların nasıl dövülmesi gerektiğini anlattı! Sosyal medyada tepki yağdı
Anahtar Kelimeler:
penis orgazm tedavi Cinsel sorunlar boy cinsel organ dolgu erkek penis büyütme problem cerrahi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine bir gün arayla ikinci zam!

Motorine bir gün arayla ikinci zam!

Galatasaray için hükmen mağlubiyet iddiası!

Galatasaray için hükmen mağlubiyet iddiası!

Akşener'den 'HDP'ye bakanlık' açıklaması

Akşener'den 'HDP'ye bakanlık' açıklaması

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Kılıçdaroğlu'nun "hazırım" sözlerine 6'lı masadan yanıtlar geldi

Kılıçdaroğlu'nun "hazırım" sözlerine 6'lı masadan yanıtlar geldi

Asırlardır kullanılıyor: Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici...

Asırlardır kullanılıyor: Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici...

İlginizi Çekebilir

Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince...

Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince...

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Asırlardır kullanılıyor: Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici...

Asırlardır kullanılıyor: Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.