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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023: YSK sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? 14 Mayıs seçimlerinde nasıl görev alınır? Gözler YSK'da!

10.05.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sandık görevlisi ücreti 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere, sandık başkanı, üyeler, temsilciler oy kullanma sürecinde aktif rol oynayacaklar. Seçim görevleri, sandık kurulunda görevli olacak kişilere iletildi. 2023 Sandık görevlisi ücreti internette araştırılıyor. Peki, YSK sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? 14 Mayıs seçimlerinde nasıl görev alınır?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023: YSK sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? 14 Mayıs seçimlerinde nasıl görev alınır? Gözler YSK'da!

Sandık görevlisi ücreti 14 Mayıs seçimleri öncesi vatandaşlar tarafından merak edildi. Sandık kurulunda görevli olacak memurların hangi merkezde olacakları, YSK tarafından açıklandı. Seçim görevlilerinin hangi sandıkta görev alacağı ise seçim yaklaşırken belli olacak. Seçim yaklaşırken YSK sandık görevlisi ücreti arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, sandık görevlisi ücreti ile ilgili ayrıntılar...

SANDIK GÖREVLİSİ 2023 ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Sandık görevli ücretleri henüz açıklanmadı. Fakat genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapılmıştı.

SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Sandık görevlisi olma şartları ile ilgili bilgiler henüz yayımlanmadı.

Sandık görevlisi olmak isteyen kişilerde şu şartların aranması bekleniyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak,

Adli sicil kaydı,

Öte yandan sandık görevlisi olmak için başvuru yapacak vatandaşların seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.

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KİMLER SANDIK GÖREVLİSİ OLAMAZ?

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

SANDIK GÖREVLİLERİ BELLİ Mİ?

Seçim görevleri, sandık kurulunda görevli olacak memurlara iletildi. Görevli olunacak merkez, YSK tarafından açıklandı. Seçim görevlilerinin hangi sandıkta görev alacağının ise seçim yaklaşınca netlik kazanması bekleniyor.

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