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Sandıklar Türkiye'de de kuruldu! İran 9. cumhurbaşkanını seçiyor: Anket sonuçları o adayı işaret ediyor.

28.06.2024 11:46
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasında yaşamını yitirmesi sonrası İran halkı 9. cumhurbaşkanını belirlemek için bugün sandık başında. Türkiye'de de 7 ilde sandıklar kuruldu. İran dini lideri Hamaney de oyunu kullandı. 4 adayın yarıştığı seçimde anketlerde ipi göğüsleyen isim reformistlerin adayı Pezeşkiyan. İşte İran cumhurbaşkanlığı seçiminden detaylar ve görüntüler...

Sandıklar Türkiye'de de kuruldu! İran 9. cumhurbaşkanını seçiyor: Anket sonuçları o adayı işaret ediyor.

İran'da 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Seçimlerde reformist aday Mesud Pezeşkiyan, muhafazakar adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yarışıyor. Oy verme işlemi sürenin uzatılmaması halinde 18.00'de sona erecek.

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HAMANEY OYUNU KULLANDI

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, oyunu Tahran'da kabullerini gerçekleştirdiği İmam Humeyni Hüseyniyesi'ndeki salonda kurulan sandıkta kullandı.

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TÜRKİYE'DE DE SANDIKLAR KURULDU

Türkiye'de yaşayan İranlılar da, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Erzurum, Trabzon ve Van'da kurulan 8 ayrı sandıkta oy kullanacak. Sabah saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 18.00'da sona erecek. Katılımın yoğun olması durumunda ise seçim süresinin uzayabileceği belirtildi.

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Van'da Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı toplantı salonunda kurulan sandıkta oy kullanan İranlılar, bu seçimde çok umutlu olduklarını söyledi.

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Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, İran İslam Cumhuriyeti’nde bugün çok önemli bir seçimin yapıldığını, bu seçim için Türkiye'de de 7 kentte kurulan 8 sandıkta oy kullanma işleminin yapıldığını, oda olarak da buna ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

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62 MİLYON SEÇMEN VAR

İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezinin verilerine göre, 88 milyon nüfusa sahip ülkede, yaklaşık 62 milyon seçmen, 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda oy kullanabilecek. Ayrıca, 95 ülkede kurulan seçim merkezlerinde ülke dışındaki İran vatandaşları da sandığa gidebilecek.

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'de sona erecek ancak bu süre ihtiyaç halinde İçişleri Bakanlığına bağlı Seçim Merkezinin kararıyla uzatılabilir.

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Seçimlerde reformist aday Mesud Pezeşkiyan, muhafazakar adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yarışıyor.

Muhafazakar adaylar Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani ve Emir Hüseyin Kadızadehaşimi, "muhafazakar kanatta birliği sağlamak için" seçime saatler kala adaylıktan çekildi.

YÜZDE 50+1 ŞARTI

Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor. İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.

Seçim sonuçlarına dair ilk verilerin gece yarısı yayınlanması ve kesin sonuçların ise yarın açıklanması bekleniyor.

İran'da cumhurbaşkanı 4 yıl süreyle görev yapıyor ve üst üste en fazla 2 defa seçilebiliyor.

REFORMİSTLERİN ADAYI PEZEŞKİYAN ANKETLERDE ÖNDE

Son olarak İranlı Öğrenciler Anket Ajansı (ISPA) tarafından 26 Haziran'da ülke genelinde 3 bin 589 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen kamuoyu yoklamasında, yarışın ilk sırasında yüzde 33,1 ile Pezeşkiyan, ikinci sırasında yüzde 28,8 ile Celili yer alırken diğer muhafazakar aday Muhammed Bakır Kalibaf ise yüzde 19,1 ile üçüncü sırayı aldı.

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Mesud Pezeşkiyan

Anketlere göre, Pezeşkiyan'ın Türk, Kürt ve Beluç vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde diğer adaylara göre yüksek oy oranı aldığı görülüyor. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
seçim İran cumhurbaşkanlığı seçimi
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