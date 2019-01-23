HABER

Sandıklarda dikkat çeken seçmen artışı!

SEÇİM HABERLERİ  | 23.01.2019 07:22 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in araştırma sonucu açıkladığı verilere göre, yerel seçim öncesi 500'e yakın sandıkta yapılan incelemede seçmen sayısı 61 sandıkta yüzde 50’nin üzerinde, 27 sandıkta yüzde 100 arttı.

Sandıklarda dikkat çeken seçmen artışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran genel seçimlerinde yüzde 100 oy aldığı 500 sandıktaki seçmen hareketlerini inceleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerel seçimlerde oy kullanacak seçmen artışını açıkladı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, 61 sandıkta seçmen sayının yüzde 50’nin üzerinde arttığını, 27 sandıkta ise seçmen sayısının yüzde 100 olarak belirlendiğini ifade eden Özel, "Seçim sonuçlarına bakıldığında muhalefetin denetim olanaklarının kısıtlı kaldığı ve vatandaşlarımızın kamu baskısını çok açık hissettiği görülen bu yerleşim yerlerine olağanın çok üzerinde seçmen kaydırılması, seçimlere şimdiden gölge düşürülmesi demektir" diye konuştu.

"VATANDAŞA BASKI" İDDİASI

Kamu gücünü kullanan kaymakam, vali ya da kolluk kuvvetlerinin AK Parti’ye oy verilmesi yönünde baskı kurduğuna ilişkin iddialar olduğunu anımsatan Özel, “Bu baskılar, bazı köy ve mahallelerde seçim sonuçlarına alenen yansımaktadır” dedi.

27 SANDIKTA SEÇMEN ARTIŞI YÜZDE 100

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran seçimlerinde yüzde 100 oy aldığı 500 sandığın Şanlıurfa, Sivas, Erzurum, Adıyaman, Bayburt, Çorum ve Malatya illerinde yoğunlaştığı belirlendi. Özel, 500 sandık üzerinde yapılan seçmen hareketliliği incelemesinde sandıkların 147’sinde seçmen artışının yüzde 10’un üzerinde, 61’inde seçmen artışının yüzde 50’nin üzerinde, 27’sinde ise seçmen artışının yüzde 100’ün üzerinde olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Özel, Türkiye genelinde seçmen artışının yüzde 1.9 civarında olmasına karşın söz konusu hareketliliğin olağanın çok üzerinde olduğu gibi hayatın olağan akışına da aykırı olduğunu kaydetti.

DİKKAT ÇEKEN ARTIŞLAR

Özel’in çalışmasına göre, artış oranları Gümüşhane’nin Merkez ilçesine bağlı Yukarıyuvalı köyünde yüzde 761, Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı İçlikavak köyünde yüzde 490, Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Dölek köyünde yüzde 451.4, Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Göllüce mahallesinde yüzde 375.6, Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Yergömü mahallesinde yüzde 300, Çankırı’nın Şabanözü ilçesine bağlı Çerçi köyünde yüzde 275,5, Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Cemalli köyünde ise yüzde 215 oranında oldu.

PARTNERAcı unutulmaz ama paylaştıkça azalırAcı unutulmaz ama paylaştıkça azalır
3 bin kişi ile AK Parti'den istifa etti! 3 bin kişi ile AK Parti'den istifa etti!
Optimar'dan yerel seçim anketi: Yüzde 27 kararsızOptimar'dan yerel seçim anketi: Yüzde 27 kararsız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim seçim sonuçları seçim 2019 CHP Özgür Özel

En Çok Okunan Haberler

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

Giyim devi konkordato istedi

Giyim devi konkordato istedi

Müthiş takas! Tolga Zengin'e karşılık...

Müthiş takas! Tolga Zengin'e karşılık...

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Bakanlık acı haberi verdi: 4 Türk hayatını kaybetti

Bakanlık acı haberi verdi: 4 Türk hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

İttifak kararı sonrası Demirtaş'tan ilk açıklama!

İttifak kararı sonrası Demirtaş'tan ilk açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 bin kişi ile AK Parti'den istifa etti, CHP'nin adayı oldu

3 bin kişi ile AK Parti'den istifa etti!

Optimar'dan yerel seçim anketi: Yüzde 27 kararsız

Optimar'dan yerel seçim anketi: Yüzde 27 kararsız

Mehmet Özhaseki'den partisinin belediye başkanı adaylarına: Ne oluyor, bu ne saltanat?

'Ne oluyor, bu ne saltanat?'

MHP'li Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

MHP'li Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

Meltem Cumbul'dan adaylık haberlerinin ardından açıklama!

Meltem Cumbul'dan adaylık haberlerinin ardından açıklama!

Gültekin Uysal açıkladı! Demokrat Parti seçimde ittifak yapmayacak

Demokrat Parti seçimde ittifak yapmayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.