Sandıklarda dikkat çeken seçmen artışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran genel seçimlerinde yüzde 100 oy aldığı 500 sandıktaki seçmen hareketlerini inceleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerel seçimlerde oy kullanacak seçmen artışını açıkladı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, 61 sandıkta seçmen sayının yüzde 50’nin üzerinde arttığını, 27 sandıkta ise seçmen sayısının yüzde 100 olarak belirlendiğini ifade eden Özel, "Seçim sonuçlarına bakıldığında muhalefetin denetim olanaklarının kısıtlı kaldığı ve vatandaşlarımızın kamu baskısını çok açık hissettiği görülen bu yerleşim yerlerine olağanın çok üzerinde seçmen kaydırılması, seçimlere şimdiden gölge düşürülmesi demektir" diye konuştu.

"VATANDAŞA BASKI" İDDİASI



Kamu gücünü kullanan kaymakam, vali ya da kolluk kuvvetlerinin AK Parti’ye oy verilmesi yönünde baskı kurduğuna ilişkin iddialar olduğunu anımsatan Özel, “Bu baskılar, bazı köy ve mahallelerde seçim sonuçlarına alenen yansımaktadır” dedi.

27 SANDIKTA SEÇMEN ARTIŞI YÜZDE 100



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran seçimlerinde yüzde 100 oy aldığı 500 sandığın Şanlıurfa, Sivas, Erzurum, Adıyaman, Bayburt, Çorum ve Malatya illerinde yoğunlaştığı belirlendi. Özel, 500 sandık üzerinde yapılan seçmen hareketliliği incelemesinde sandıkların 147’sinde seçmen artışının yüzde 10’un üzerinde, 61’inde seçmen artışının yüzde 50’nin üzerinde, 27’sinde ise seçmen artışının yüzde 100’ün üzerinde olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Özel, Türkiye genelinde seçmen artışının yüzde 1.9 civarında olmasına karşın söz konusu hareketliliğin olağanın çok üzerinde olduğu gibi hayatın olağan akışına da aykırı olduğunu kaydetti.