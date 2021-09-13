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  4. Saniye saniye görüntülendi! İstanbul'da otomobil motosiklete çarptı

Saniye saniye görüntülendi! İstanbul'da otomobil motosiklete çarptı

13.09.2021 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece'de şerit değiştiren motosiklete aynı yönde arkadan gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrularak devrilirken, sürücüsü de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Saniye saniye görüntülendi! İstanbul'da otomobil motosiklete çarptı

Olay Küçükçekmece, Basın Ekspres yolunda dün 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şerit değiştiren motosiklete aynı yönde arkadan gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrularak devrilirken, ismi öğrenilemeyen sürücü de yaralandı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

KAZA ANI VE SONRASI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Basın Ekspres yolunda meydana gelen motosiklet kazası bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde orta şeritte giden motosiklet bir anda sol şerite geçtiği esnada arkadan gelen otomobil motosiklete çarpıyor. Görüntülerin devamında ise çarpmanın etkisiyle motosiklet savrulduğu anda kaydın bittiği görülüyor. Başka bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerinde ise kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsüne yoldan geçenlerin yardım için durduğu görülüyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul Küçükçekmece
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motorsikletin fark edilmesi için neyapilmasi lazım acaba

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