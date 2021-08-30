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  4. Saniye saniye görüntülendi! Polis memuru otobüs ile araç arasına sıkıştı

Saniye saniye görüntülendi! Polis memuru otobüs ile araç arasına sıkıştı

30.08.2021 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Gebze'de görev yapan bir polis memuru, otobüs terminalinde perona yanaşan bir otobüs ile polis aracı arasında sıkıştı. Bölgedekilerin uyarısıyla otobüsün şoförü aracı çekerken, polis memuru hafif yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Gebze Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Terminale yanaşan şehirlerarası otobüsün sürücüsü, aracı park etmek için dönüş yaptığı sırada, polis aracının yanında bekleyen polis memurunu fark etmedi. Polis memuru otobüs ile araç arasına sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşların uyarılarıyla otobüsün şoförü, aracı geriye aldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hafif yaralanan polis memuru Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi. Otobüs şoförü ise olayın ardından polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze
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