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  4. Saniyeler önce park ettiği otomobilinin üzerine ağaç devrildi

Saniyeler önce park ettiği otomobilinin üzerine ağaç devrildi

27.01.2021 15:58 | Son Güncelleme:
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Saniyeler önce park ettiği otomobilinin üzerine ağaç devrildi

Eskişehir'de, rüzgarda gövdesinden kırılan ağaç, İlhami Onası’nın (61) saniyeler önce park ettiği otomobilin üzerine devrildi. Onası, “Aracı buraya park ettim ve indim. Bu sırada rüzgar nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrildi” dedi.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Necdet Yıldırım Sokak'ta meydana geldi. İlhami Onası, otomobilini, yol kenarındaki ağacın yanına park etti. Onası, aracından indikten saniyeler sonra ise, rüzgar nedeniyle gövdesinden kırılan ağaç, otomobilin üzerine devrildi. Araç hurdaya dönerken, şans eseri yara almayan İlhami Onası, “Aracı buraya park ettim ve indim. O sırada rüzgar nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrildi. Şans eseri kurtulduk" diye konuştu.

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 10 derece olduğu Eskişehir'de rüzgarın hızı saatte 17 kilometre olarak ölçüldü.

(DHA)

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