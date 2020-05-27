HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa’da 13 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da 13 bina karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 21:42 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 13 bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Şanlıurfa’da 13 bina karantinaya alındı

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alınması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda yapılan testlerde Haliliye'de 6, Eyyübiye'de 3, Karaköprü'de 2, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde ise 1'er binada vatandaşın sonucu pozitif çıktı.

Söz konusu 5 ilçede tespit edilen 13 binada, 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, Eyyübiye ilçesinde 2, Siverek ilçesindeki 1 binada uygulanan karantinanın ise sona erdiği bildirildi.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bu konuda oldukça iyiyim' 'Bu konuda oldukça iyiyim'
29 Mayıs'ta Karadeniz'e açılacak29 Mayıs'ta Karadeniz'e açılacak
Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!

En Çok Okunan Haberler

Baba kızını uykusunda vahşice öldürdü!

Baba kızını uykusunda vahşice öldürdü!

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

Cuma namazı 20 dakikada kılınacak

Cuma namazı 20 dakikada kılınacak

Kritik kararların alınması bekleniyor!

Kritik kararların alınması bekleniyor!

DNA sonucunda büyük şok! Belediye Başkanı sahip çıktı

DNA sonucunda büyük şok! Belediye Başkanı sahip çıktı

Kamuda mesai saatlerine düzenleme!

Kamuda mesai saatlerine düzenleme!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Babacan'dan Bahçeli'ye sert cevap: Deli saçması

Babacan'dan Bahçeli'ye sert cevap: Deli saçması

O ilimizde tarihi 25 Mayıs! En soğuk gün...

O ilimizde tarihi 25 Mayıs! En soğuk gün...

Diğer Haberler
Sokağa çıkma kısıtlamaları devam etmeli mi? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan açıklama

Sokağa çıkma kısıtlamaları devam etmeli mi? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan açıklama

Manisa'da faciaya ramak kala! Önce meydana daldı ardından parka uçtu

Önce meydana daldı ardından parka uçtu

Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor

Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor

İzmir'de 501 sağlık çalışanına koronavirüs teşhisi konuldu

İzmir'de 501 sağlık çalışanına koronavirüs teşhisi konuldu

Kanal D'deki görevinden istifa etmişti! Buket Aydın ekranlara döneceği tarihi açıkladı

Buket Aydın ekranlara döneceği tarihi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fatih sondaj gemisi Karadeniz'e açılacak

29 Mayıs'ta Karadeniz'e açılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.