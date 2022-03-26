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Şanlıurfa'da 3 gündür aranan Muharrem'in cansız bedeni kolları kopmuş halde bulundu! Valilik açıklama yaptı

26.03.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 3 gündür kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Muharrem A.'nın cesedi yapılan araştırmalar soncunda bulundu. Ölü ve kolları kopmuş halde bulunan Muharrem ile ilgili, valilik, adli ve idari soruşturma başlattığını duyurdu. Açıklamada talihsiz çocuğun, "Arazide bulmuş olabileceği bir cismin infilak etmesi sonucunda hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir" denildi.

Şanlıurfa'da 3 gündür aranan Muharrem'in cansız bedeni kolları kopmuş halde bulundu! Valilik açıklama yaptı

Şanlıurfa'da, Özel Harekat polislerinin atış talimi yaptığı bölgede, ölü ve kolları kopmuş halde bulunan Muharrem A. ile ilgili, valilik, adli ve idari soruşturma başlattığını duyurdu. Açıklamada, "Arazide bulmuş olabileceği bir cismin infilak etmesi sonucunda hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir" denildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşandı. Çobanlık yapan 16 yaşındaki Muharrem A., 3 gün önce eve gitmedi. Muharrem’den herhangi bir haber alınamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Dün akşam saatlerinde Çalışkan Mahallesi kırsalında yerde hareketsiz halde yatan birini görenler jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, incelemenin ardından cesedi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderdi. Yapılan incelemede cesedin 3 gün önce ortadan kaybolan Muharrem'e ait olduğunu belirlendi.

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VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valiliğin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: "Eyyübiye ilçesi Çalışkanlar Mahallesi'nde meydana gelen şüpheli ölüm olayının ardından yapılan detaylı soruşturmada; bölgenin Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'müzce 2005 yılından bu yana resmi atış ve eğitim yeri olarak kullanıldığı, şüpheli ölüm olayının söz konusu alanın yaklaşık 300 metre dışında yaşandığı ve olay günü İl Emniyet Müdürlüğü personelinin sabah vakitlerinde alana gelip, eğitimi tamamladıktan sonra saat 15.08'de atış alandan ayrıldıkları PTS kayıtları, güvenlik kameraları ve alınan beyanlardan anlaşılmıştır.

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VÜCUDUNDA METAL PARÇALARI BULUNDU

Aynı gün 16.40 sıralarında maktulün arkadaşına kendi kullanmış olduğu cep telefonundan mesaj gönderdiği, 17.30'da da başka bir arkadaşıyla telefonla görüşme yaptığı tespit edilmiştir. Ayrıca, yapılan otopsi incelemesinde; maktulün vücudunda mermi giriş çıkışının bulunmadığı, vücudun değişik yerlerinde metal parçaları olduğu anlaşılmıştır. Bu verilerden hareketle, maktulün saat 17.30’dan sonraki bir saatte arazide bulmuş olabileceği bir cismin infilak etmesi sonucunda hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir."

Öte yandan, Muharrem Aksem'in bulunduğu alanda inceleme yapan yakınları, tarlada çok sayıda mühimmat olduğunu cep telefonlarıyla çekerek sorumluların bulunmasını istedi. Muharrem Eyyübiye ilçesinde defnedilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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(DHA)


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