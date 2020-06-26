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Şanlıurfa'da 72 ev karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 23:55 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 72 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa'da 72 ev karantinaya alındı

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Haliliye'de 27, Karaköprü'de 12, Eyyübiye'de 11, Viranşehir'de 9, Hilvan'da 6, Birecik'te 2, Siverek'te 2, Bozova, Ceylanpınar ve Suruç ilçesinde birer farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 22 evdeki karantina ise sona erdirildi. (AA)

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