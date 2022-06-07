HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa'da AK Parti milletvekilinin evine silahlı saldırı!

Şanlıurfa'da AK Parti milletvekilinin evine silahlı saldırı!

07.06.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay’ın Akçakale ilçesindeki köy evine gece saatlerinde silahla ateş açıldı. Saldırı anında evin boş olması sayesinde ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Şanlıurfa'da AK Parti milletvekilinin evine silahlı saldırı!

Edinilen bilgiye göre, kırsal Büyücek Mahallesi'nde bulunan milletvekili Akay’a ait iki katlı eve, gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş edildi. Boş olduğu belirtilen evin duvarlarına saldırı sonucu çok sayıda mermi isabet etti.

d2ef79d7f9d1c4af4c11d5ca058e435e

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede olay yerinde çok sayıda mermi kovanı bulundu. Güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyoğlu'nda ortalık karıştı! Beyoğlu'nda ortalık karıştı!
NATO personeli Türkiye'ye intikal etti! Tarih verildiNATO personeli Türkiye'ye intikal etti! Tarih verildi
İstanbul'da ünlü zincir markette akılalmaz görüntü! 'Böyle bir şey olabilir mi ya, şaka gibi…'İstanbul'da ünlü zincir markette akılalmaz görüntü! 'Böyle bir şey olabilir mi ya, şaka gibi…'
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sultanahmet Meydanı'nda Rus turiste ahlaksız teklif!

Sultanahmet Meydanı'nda Rus turiste ahlaksız teklif!

Yarı çıplak markete girdi, kameralar saniye saniye kaydetti

Yarı çıplak markete girdi, kameralar saniye saniye kaydetti

Bakan Özer'den flaş 'öğretmen ataması' açıklaması!

Bakan Özer'den flaş 'öğretmen ataması' açıklaması!

Memur ve emekliye bir zam haberi daha!

Memur ve emekliye bir zam haberi daha!

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Tansu Çiller'den flaş çıkış: Bunlar beni dehşete düşürüyor

Tansu Çiller'den flaş çıkış: Bunlar beni dehşete düşürüyor

İlginizi Çekebilir

Boşuna dünyanın en pahalı baharatı değil! Libidoyu uçuruyor

Boşuna dünyanın en pahalı baharatı değil! Libidoyu uçuruyor

Akşam erotik dans sabah öpüşme! Aşk üçgeni gündemde

Akşam erotik dans sabah öpüşme! Aşk üçgeni gündemde

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Onlar soyundu, halk ikiye bölündü! Hayır için 'çırılçıplak'!

Onlar soyundu, halk ikiye bölündü! Hayır için 'çırılçıplak'!

İğrenç görüntüler! Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler

İğrenç görüntüler! Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.