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Şanlıurfa'da baba vahşeti! 2 gün boyunca çocuklarına işkence yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 13:50 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da şiddet uyguladığı eşini evden kovan şahıs, 2 gün boyunca 3 çocuğuna işkence yaptı. Komşuların haber vermesi üzerine eve gelen anne, çocuklarını alıp babasının evine giderek polise haber verdi. Cani baba polis tarafından gözaltına alınırken, çocukların vücudundaki şiddet izleri vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Şanlıurfa'da baba vahşeti! 2 gün boyunca çocuklarına işkence yaptı

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre madde bağımlısı olan Ramazan Ç. (37), karısı Narin Ç.’yi (35) hortumla döverek 10 yıl boyunca şiddet uyguladı. Koca şiddetine dayanamayan kadın, 2, 5, 7 ve 9 yaşındaki çocuklarını yanına alarak babasının evine gitmek istedi. Sadece en küçük çocuğunu yanına alabilen kadın, babasının evine gitti. Diğer 3 çocuğu annelerine vermeyen cani koca, iki gün boyunca çocuklarına şiddet uyguladı.

VAHŞETİ KOMŞULAR FARK ETTİ

Evde 3 çocuğuyla birlikte yaşamaya başlayan cani baba, iddiaya göre eve kilitlediği çocuklarına sürekli şiddet uyguladı. İki gün önce pencereden dışarı bakan çocukların yüzünde morluk ve şişlikler olduğunu gören komşular durumdan şüphelenerek, anne Narin Ç.’ye haber verdi.

GÖZALTINA ALINDI

Eve giden anne, çocuklarının yüzündeki ve vücudundaki işkence izlerini gördü. Çocuklarını alıp babasının evine giden Narin Ç., polise haber verdi. Eve giden polis ekipleri, Ramazan Ç.’yi gözaltına aldı. Travma geçirdiği öğrenilen çocuklar, ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerinde çocukların vücutlarının değişik yerlerinde derin şiddet ve işkence izlerine rastlandı.

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'EN AĞIR CEZAYI ALSIN İSTİYORUZ'

Evlendikten sonra sürekli kocasından şiddet gördüğünü fakat ailesi dağılmasın diye katlandığını söyleyen Narin Ç., "Ben 10 yıldır evliyim. Eşim madde bağımlısıdır. Evlenmeden önce bilmiyordum. Hem kullanıyor hem de satıyor. Sürekli işkence gördüğüm için 5 ay önce annemin evine döndüm. 27 gündür çocuklarımı bana göstermiyordu. Çocuklarıma son iki gündür şiddet uyguluyor. Çocuklarıma uyguladığı şiddeti bana da uyguluyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan ve devlet büyüklerimden yardım istiyorum. Adalet yerini bulsun. Bu işkenceyi bize yapan en ağır cezayı alsın istiyoruz. Biz can güvenliğimiz yok. Herhangi bir şey başımıza gelirse onların tarafındandır” dedi.

İşkenceye maruz kalan Narin Ç., “Benim üzerime soğuk su döküp hortumla dövüyordu. 4 çocuğum için katlanıyordum. Hep geçer geçer dedim, bir türlü işkenceler bitmedi. Sürekli üzerime su döküp, hortumla dövüyordu. En son gözümü patlattı. Doktora gittim, doktorlara yalan söyledim, yuvamız dağılmasın diye. Hep ailem dağılmasın diye çok çabaladım. Maalesef eşim bana bu çabayı göstermedi. Sürekli dayak ve işkencelere maruz kaldı” şeklinde konuştu.

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'BİZİ ÖLDÜRÜR, YARDIM EDİN'

Devlet yetkililerinden yardım isteyen Narin Ç., kocasının gerekli cezayı almasını istedi. Kocası serbest kalırsa kendilerini öldürebileceğini söyleyen Narin Ç., "Tam 10 yıldır şiddet, küfür, hakaret bitmiyordu ve ben katlanıyordum. Hep bir umut geçer geçer dedim bir türlü geçmedi. Gittikçe de kötü oldu. Son olarak 27 gündür çocuklarımı bana göstermiyordu. Çocuklarıma son iki gündür şiddet uyguluyormuş. Şiddetten 2 gün önce annemin evinin önüne geldi. Hepimizi ölümle tehdit etti. Ondan sonra eve gittiğinde iki gün boyunca çocuklara işkence yapmış. Bu vicdansızlıktır, merhametsizliktir. Bir baba çocuklarına bunu yapar mı” diye konuştu.

'KEMER VE SOPA İLE DÖVDÜ'

Baba şiddetine maruz kalarak vücudunun her yerinde şişlik ve morluklar oluşan 9 yaşındaki H., “Bana bunları babam yaptı. Bir komşumuz babama, annemin pencere önüne bizi görmeye geldiğini söylemiş. Ondan sonra babam ben ve kardeşime böyle yaptı. Kemer ve sopa ile dövdü. Babam sürekli bana ve anneme işkence yapıyordu. Bir defasında evi ateşe verecekti” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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