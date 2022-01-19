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  4. Şanlıurfa'da dehşet! 5 çocuk annesi kadın komşuları tarafından kanlar içinde bulundu

Şanlıurfa'da dehşet! 5 çocuk annesi kadın komşuları tarafından kanlar içinde bulundu

19.01.2022 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Şanlıurfa’da 5 çocuk annesi kadın evinde silahlı saldırıya uğradı. Silah sesini duyan komşuları evde Nesibe Alas’ın ensesinden vurulmuş halde buldu. Kanlar içinde yere yığılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen genç kadının yakınlarının ifadesine başvuran polis, kadının eşinin de 5 yıl önce öldürüldüğünü tespit etti.

Şanlıurfa'da dehşet! 5 çocuk annesi kadın komşuları tarafından kanlar içinde bulundu

Son dakika haberine göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Süleyman Şah Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 5 çocuk annesi Nesibe Alas (30) yalnız yaşadığı evde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla ensesinden vuruldu.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Çocuklarının evde olduğu sırada vurulan genç kadın, kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan ise kaçtı. Silah sesini duyan komşuları evde Nesibe Alas’ın ensesinden vurulmuş halde buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

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EŞİ DE 5 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından genç kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Ölen genç kadının yakınlarının ifadesine başvuran polis, eşi 5 yıl önce öldürülen Nesibe Alas’ın da miras nedeniyle aile içi cinayete kurban gittiği şüphesi üzerinde duruyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Şanlıurfa silahlı saldırı
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