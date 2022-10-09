Şanlıurfa'da gerginlik! Çok sayıda kişiye gözaltı, polis önlemleri artırdı

Şanlıurfa'da HDP'li milletvekillerinin de olduğu grup, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için bir araya geldi. Öcalan için açıklama yapan grup daha sonra HDP il binasına doğru yürüyüşe geçti. Polis yürüyüş sırasında Öcalan lehine sloganlar atan gruba müdahale etti. Çıkan gerginlikte 5 kişi gözaltına alındı.

ÖCALAN LEHİNE SLOGAN ATTILAR, GERGİNLİK ÇIKTI

Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde Şanlıurfa'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan için Topçu Meydanı'nda 'Özgürlüğe Yürüyoruz' başlığı altında basın açıklaması yapıldı. Aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu grup açıklama yaptıktan sonra parti binasına doğru yürüyüşe geçti. Öcalan lehine slogan atarak yürüyen gruba polis müdahale edince gerginlik çıktı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis slogan atan 5 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

Öte yandan polis ekipleri HDP il binası önünde önlemlerini artırdı.

Kaynak: DHA

