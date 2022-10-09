HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa'da gerginlik! Çok sayıda kişiye gözaltı, polis önlemleri artırdı

Şanlıurfa'da gerginlik! Çok sayıda kişiye gözaltı, polis önlemleri artırdı

09.10.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da HDP'li milletvekillerinin de olduğu grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Grubun açıklama sonrası yaptığı yürüyüş sırasında Öcalan lehine slogan atması üzerine polis müdahalede bulundu. Olayda 5 kişi gözaltına alınırken HDP il binası önünde önlemler artırıldı.

Şanlıurfa'da gerginlik! Çok sayıda kişiye gözaltı, polis önlemleri artırdı

Şanlıurfa'da HDP'li milletvekillerinin de olduğu grup, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için bir araya geldi. Öcalan için açıklama yapan grup daha sonra HDP il binasına doğru yürüyüşe geçti. Polis yürüyüş sırasında Öcalan lehine sloganlar atan gruba müdahale etti. Çıkan gerginlikte 5 kişi gözaltına alındı.

sanliurfada-ocalan-lehine-slogan-atan-5-kisiye-gozalti_1224_dhaphoto10

ÖCALAN LEHİNE SLOGAN ATTILAR, GERGİNLİK ÇIKTI

Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde Şanlıurfa'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan için Topçu Meydanı'nda 'Özgürlüğe Yürüyoruz' başlığı altında basın açıklaması yapıldı. Aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu grup açıklama yaptıktan sonra parti binasına doğru yürüyüşe geçti. Öcalan lehine slogan atarak yürüyen gruba polis müdahale edince gerginlik çıktı.

sanliurfada-ocalan-lehine-slogan-atan-5-kisiye-gozalti_1224_dhaphoto4

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis slogan atan 5 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

sanliurfada-ocalan-lehine-slogan-atan-5-kisiye-gozalti_1224_dhaphoto2

Halk TV'de 'Sayın Öcalan' skandalı! Canlı yayındaki görüntü isyan ettirdi: Dilinizi mi yuttunuz?Halk TV'de 'Sayın Öcalan' skandalı! Canlı yayındaki görüntü isyan ettirdi: Dilinizi mi yuttunuz?

ÖNLEMLER ARTIRILDI

Öte yandan polis ekipleri HDP il binası önünde önlemlerini artırdı.

sanliurfada-ocalan-lehine-slogan-atan-5-kisiye-gozalti_1224_dhaphoto1

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Platonik aşık vahşeti! Annesi reddedince, kızını öldürüp yaktıPlatonik aşık vahşeti! Annesi reddedince, kızını öldürüp yaktı
Hastane rezaletinde her gün yeni bir detay çıkıyor! En dehşet vericisi "Kayıt altına aldığım 5 tane ölüm var"Hastane rezaletinde her gün yeni bir detay çıkıyor! En dehşet vericisi "Kayıt altına aldığım 5 tane ölüm var"
Kırım Köprüsü'nde korkunç patlama! Ukrayna: BaşlangıçKırım Köprüsü'nde korkunç patlama! Ukrayna: Başlangıç
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa hdp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta peş peşe zamlar gelmişti! Petrol fiyatları kritik seviyeye yaklaştı

Akaryakıta peş peşe zamlar gelmişti! Petrol fiyatları kritik seviyeye yaklaştı

Galatasaray'ın ilgilendiği Ronaldo'nun yeni durağı hayranlarını şaşırttı

Galatasaray'ın ilgilendiği Ronaldo'nun yeni durağı hayranlarını şaşırttı

Bir ili heyecanlandıran keşif! Tarlayı ekip biçerken buldu: Ne çıkarsa çıksın devletin olacak

Bir ili heyecanlandıran keşif! Tarlayı ekip biçerken buldu: Ne çıkarsa çıksın devletin olacak

Suça karışan yandı! 1 gün de olsa hapis geliyor…

Suça karışan yandı! 1 gün de olsa hapis geliyor…

Çevredekiler kurtarmaya çalıştı! Terastan aşağı sarktı sonrası korkunç

Çevredekiler kurtarmaya çalıştı! Terastan aşağı sarktı sonrası korkunç

Yer: İstanbul! Kadın sürücü araçlara çarpıp ortalığı birbirine kattı

Yer: İstanbul! Kadın sürücü araçlara çarpıp ortalığı birbirine kattı

İlginizi Çekebilir

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.