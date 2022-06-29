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Halk TV'de 'Sayın Öcalan' skandalı! Canlı yayındaki görüntü isyan ettirdi: Dilinizi mi yuttunuz?

29.06.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk TV canlı yayınında HDP'li milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'nin teröristbaşı için "Sayın Öcalan" ifadelerini kullanması olay oldu. Sunucu Şirin Payzın dahi kimsenin söz konusu ifadeler bir tepki göstermemesi ise olay oldu. Yaşananlara isyan eden milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Dilinizi mi yuttunuz!" ifadelerini kullandı.

Halk TV ekranlarında yayınlanan Şirin Payzın'ın sunuculuğunu üstlendiği "Sözüm Var" programındaki "Sayın Öcalan" skandalı gündeme oturdu. Programa konuk olan katılan HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, canlı yayında teröristbaşı Abdullah Öcalan için "Sayın Öcalan" ifadelerini kullandı.

PROGRAMDAKİ İSİMLERE DE TEPKİ

Programdaki diğer isimlerin ise söz konusu ifadelere bir tepki vererek müdahale etmemesi ise sosyal medyada olay oldu.

"Sayın Öcalan" ifadelerini kullanan HDP'li Tiryaki'ye gelen eleştiri kadar, yayında bulunan Şirin Payzın, Barış Terkoğlu ve Emin Çapa'ya da çok sayıda tepki geldi.

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MİLLETVEKİLİ ÇELEBİ: DİLİNİZİ Mİ YUTTUNUZ?

Söz konusu görüntülerle ilgili ise en sert tepkilerden biri milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den geldi. Çelebi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Halktv’de bebek katili, PKK elebaşına “Sayın Öcalan” denmesine ses çıkmayacak mı? Dilinizi mi yuttunuz! PKK-Öcalan severlerin girdiği denklemlerde olmayacağız, alışmayacağız!" ifadelerini kullandı.

Çelebi açıklamasının devamında "Ben Yüce Meclis’te bebek katilini övdüklerinde, sayın dediklerinde dilimi yutmuyorum, cevabını veriyorum. Matematik hesapları uğruna Kocatepe’yi terketmeyeceğiz!" dedi.

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Halk TV HDP Halkların Demokratik Partisi
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