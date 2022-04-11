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  4. Şanlıurfa’da görüntüler tepki çekmişti! Otobüsten indirilen kadın, koruma altına alındı

Şanlıurfa’da görüntüler tepki çekmişti! Otobüsten indirilen kadın, koruma altına alındı

11.04.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da kaydedildiği belirtilen görüntüler sosyal medya büyük tepki çekmiş, Suriye uyruklu kadının otobüs kartı olmadığı için zorla indirildiği belirtilmişti. Bunun üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı. Açıklamada, kadının iddia edildiği gibi ulaşım kartı olmadığı için değil, yolcuların şikayeti üzerine indirildiği ve koruma altına alındığı belirtildi.

Şanlıurfa’da görüntüler tepki çekmişti! Otobüsten indirilen kadın, koruma altına alındı

Şanlıurfa'da yaşlı bir kadının halk otobüsünden indirildiği anlara ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler, ‘kadının toplu taşıma kartı olmadığı için otobüsten atıldığı’ şeklinde sosyal medyada paylaşıldı.

Tepkiye yol açan görüntülerin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kadının iddia edildiği gibi ulaşım kartı olmadığı için değil, yolcuların şikayeti üzerine indirildiği ve koruma altına alındığı belirtilerek, şöyle denildi: "Konuyla ilgili şahsın akli melekesinin yerinde olmadığı, yaşlı kadının devamlı olarak otobüslere binip inmekte ve araç içerisinde hacetini giderdiği anlaşılmıştır. Vatandaşların şikayeti üzerine otobüsten indirilip, bilahare kadın zabıta ekiplerince koruma ve bakım altına alınmıştır.

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''İDRARINI YAPIYOR''

Görüntülerde, ''Kadına nereye gittiği soruluyor. Kadın da soru üzerine Bağlarbaşı cevabını veriyor. Kaydı alan kişiler kadının Suriye uyruklu olduğunu, otobüste idrarını yaptığını belirtmişlerdi.


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Şanlıurfa
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