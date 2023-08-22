Şanlıurfa'da işten evine giderken öldürüldü! Sorgusunda itiraf etti, katil zanlısı bakın kim çıktı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi kırsal Diktepe Mahallesi yakınlarında yaşanan olayda bir tesiste çalışan İdris Kaya, kırsal Çoğan Mahallesi'ndeki evine gitmek için gece saat 23.30 sıralarında işten çıktı. Motosikletine binen Kaya, iddiaya göre yolda karşılaştığı arkadaşı Süleyman Ş.’yi de yanına alarak yoluna devam etti. Seslerin geldiği yere giden vatandaşlar, yerde yatan kişiyi görünce özel araçla Birecik Devlet Hastanesine götürdü. Doktorların müdahale ettiği İdris Kaya hayatını kaybetti.

KATİLİ ARKADAŞI ÇIKTI

Kaya’nın cinayet zanlısı evine bırakmak için motosikletine bindirdiği arkadaşı Süleyman Ş. çıktı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs cinayeti işlediğini itiraf etti.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken İdris Kaya’nın cesedi ise kırsal Çoğan Mahallesi'nde defnedildi.

Kaynak: İHA



