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  4. Şanlıurfa'da korkunç olay! Cansız bedeni poşette bulundu

Şanlıurfa'da korkunç olay! Cansız bedeni poşette bulundu

01.05.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da bir evde, yaklaşık iki ay önce öldüğü tahmin edilen, poşet içinde çürümüş bebek cesedi bulundu.

Olay, Osmanlı Mahallesi'nde bulunan iki katlı müstakil evin giriş katında meydana geldi. İsmi açıklanmayan kişi, iki ay önce kiracılarının boşalttığı evde pis koku üzerine açtığı poşette çürümüş bebek cesediyle karşılaştı.

Ev sahibinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, yeni doğduğu belirlenen ve 2 ay önce öldüğü tespit edilen bebek cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis, bebeğin anne ve babasını bulmak için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Şanlıurfa

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