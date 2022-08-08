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Şanlıurfa'da korkunç olay! Vücudu parçalanmış halde bulundu

08.08.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da boş arazide hareketsiz yatan birini gören çobanlar, ekiplere haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, vücudu parçalanmış halde 30 yaşlarında bir erkeğe ait ceset buldu. Jandarma ekipleri, cesedin kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Şanlıurfa'da korkunç olay! Vücudu parçalanmış halde bulundu

Olay, öğle saatlerinde Boztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede hayvan otlatan çobanlar, iddiaya göre boş arazide hareketsiz yatan birini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VÜCUDU PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Ekiplerin kontrolünde vücudu parçalanmış haldeki 30 yaşlarındaki erkeğe ait ceset, incelemelerin ardından otopsi için adli tıp morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, cesedin kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Şanlıurfa
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