Şanlıurfa'da korkutan patlama! Mahalledeki araçlar alev aldı

Bahçelievler Mahallesi'ndeki elektrik trafosunda, saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
ALEVLER ARAÇLARA SIÇRADI
Patlama sonrası alevler, trafonun yakınındaki araçlara sıçradı.
Park halindeki araçlar, yanarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye görevlileri sevk edildi.
Enerjinin kesildiği ve polisin önlem aldığı bölgede itfaiye ekipleri, alevleri söndürme çalışması yürütüyor.
(DHA)
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