HABER

Şanlıurfa'da korkutan patlama! Mahalledeki araçlar alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 12:03 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da, elektrik trafosunda meydana gelen patlamanın ardından yakındaki araçlar alev aldı. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, yanan araçlara müdahale etmeye başladı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki elektrik trafosunda, saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

ALEVLER ARAÇLARA SIÇRADI

Patlama sonrası alevler, trafonun yakınındaki araçlara sıçradı.

1

Park halindeki araçlar, yanarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye görevlileri sevk edildi.

2

Enerjinin kesildiği ve polisin önlem aldığı bölgede itfaiye ekipleri, alevleri söndürme çalışması yürütüyor.

(DHA)

PARTNERKızının saçını ketçapla yıkıyor! Nedenine şaşıracaksınız...Kızının saçını ketçapla yıkıyor! Nedenine şaşıracaksınız...
Anne adayları Doruk’la bilgilendiAnne adayları Doruk’la bilgilendi
İstanbul'da metro arızası! Yoğunluk yaşanıyorİstanbul'da metro arızası! Yoğunluk yaşanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa elktrik trafosu patlama

En Çok Okunan Haberler

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

G.Saray'ın yeni transferinden şoke eden hareket!

G.Saray'ın yeni transferinden şoke eden hareket!

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrelerce yürüdüler! 106 kişilik yolculuk

Metrelerce yürüdüler! 106 kişilik yolculuk

Serçenin Kırık Kanadı “Buğra Karataş”

Serçenin Kırık Kanadı “Buğra Karataş”

İstanbul'da metro arızası! Üsküdar - Çekmeköy hattında aksama

İstanbul'da metro arızası! Yoğunluk yaşanıyor

Yerin altına gizlemişler! Hepsi oradan çıktı

Yerin altına gizlemişler! Hepsi oradan çıktı

Sınırı aşan mermiler Gaziantep'te oyun oynayan 5 yaşındaki çocuğa isabet etti

Oyun oynayan 5 yaşındaki çocuğa isabet etti

Türk ekibi dünyanın en son noktasında!

Dünyanın en son noktası! Oraya girmenin tek kuralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.