Şanlıurfa'da motosiklet sürücüsünün korkunç ölümü saniye saniye kamerada

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşandı.

ARACIN ALTINDA EZİLEREK CAN VERDİ

Yabancı uyruklu Beşşar El Assaf (18) motosikletiyle caddede ilerlerken yol kenarında duran otomobilin sürücüsü tarafından aniden açılan kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletle birlikte yere düşen Assaf, karşı yönden gelen başka bir otomobilin altında ezildi.

KORKUNÇ KAZA ANBEAN KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan korkunç kazada Assaf’ın kapısına çarptığı otomobilin sürücüsü koşarak panik içerisinde yaralı genci yerden kaldırmaya çalıştı. Çevredekilerin de yardıma koştuğu olayda hastaneye kaldırılan talihsiz genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

(İHA)

