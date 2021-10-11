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  4. Şanlıurfa’da öğrenci servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa’da öğrenci servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

11.10.2021 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde öğrenci servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada İrem Çevik (15) isimli öğrenci yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da öğrenci servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Gerdek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Lise öğrencilerini taşıyan Mustafa Kara yönetimindeki servis minibüsü, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince minibüsten çıkarılan 6 yaralı Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan öğrencilerden İrem Çevik, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan sürücü Kara, Şanlıurfa’ya sevk edilirken, diğer yaralı 4 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İL JANDARMA KOMUTANI BİLGİ ALDI

Kazanın ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, beraberinde İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile Bozova Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren yaralıları ziyaret edip doktorlardan bilgi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa
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