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  4. Son Dakika: Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 3 yaralı

Son Dakika: Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 3 yaralı

11.10.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Son Dakika: Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 3 yaralı

İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4'Ü ÖĞRENCİ 5 ÖLÜ

Kazada, 4'ü öğrenci 5 kişi hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü ile 2 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Bölgeye gelen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, incelemelerde bulundu.

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ÖĞRENCİ YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı haber alan öğrenci yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Afyonkarahisar
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