Şanlıurfa'da otogarda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yaşandı. İddiaya göre, otogardaki bir otobüs firmasına ait bilet gişesine gelen bir grup ile çalışanlar arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Silah ve bıçak kullanıldığı kavganın ortasında kalan Halil Deveci (43) hayatını kaybederken 10 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin kavgaya müdahale eden polis olduğu öğrenildi. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kaynak: İHA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





