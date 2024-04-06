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  4. Şanlıurfa’da otogar savaş alanına döndü! Döner bıçağı, sopa, silah... Ölü sayısı 2'ye yükseldi, 9 yaralı var

Şanlıurfa’da otogar savaş alanına döndü! Döner bıçağı, sopa, silah... Ölü sayısı 2'ye yükseldi, 9 yaralı var

06.04.2024 14:38
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Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde, dün geceki kavgada Halil Deveci’nin (43) ardından akrabası Muhammed Deveci (14) de bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'daki korkunç olay, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesindeki Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Alacak meselesi yüzünden husumetli olan iki grup arasında otobüs firması yazıhanesinde tartışma çıktı.

DÖNER BIÇAĞI, SOPA VE SİLAH...

Tartışma kısa sürede döner bıçağı, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Halil Deveci hayatını kaybetti, olaya müdahale eden 2 polis memurunun da aralarında olduğu, 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine otogara sevk edilen polis ekipleri taraflara müdahale ederek ayırdı.

Yaralılar ise ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Tedaviye alınan yaralılardan Muhammed Deveci de bu sabah doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan 4'ü taburcu edilirken, 2'si polis 5 kişinin tedavileri ise sürüyor.

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Öte yandan kavgaya karıştığı belirlenen ismi açıklanmayan 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Şanlıurfa
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