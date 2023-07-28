Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İbrahim Halil Yüksekyayla'nın (30) kullandığı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 12'nci kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Saadet (53), Kamile (70), Sultan (19) ve Yakup Yüksekyayla (8) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan Yakup ile Kamile Yüksekyayla hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (AA)