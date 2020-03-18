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Şanlıurfa'da sel felaketi! Evler su altında kaldı, hayvanlar telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2020 02:26 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akşam saatlerinde başlayan dolu ve şiddetli yağış nedeniyle bir ahırı su bastı, 30 büyükbaş hayvan telef oldu.

Akşam saatlerinde ilçede başlayan ve kısa sürede sele neden olan dolu ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilerken, ilçeye bağlı Fırat Mahallesinde bir ahırı su basması nedeniyle Mustafa Özoruç’a ait 30 büyükbaş hayvan telef oldu.

"KENDİ İMKANLARIMLA 20 TANESİNİ KURTARDIM"

Mustafa Özoruç, ahırının su bastığını görünce önce kendi imkânlarıyla hayvanlarını kurtarmaya çalıştığını belirterek,” Ahırımda 50 tane büyükbaş hayvan vardı, ahırın su basmasıyla beraber hayvanları kurtarmaya çalıştım, bu arada yardım için itfaiye ve belediyeyi aradım. Kendi imkanlarımla 20 tanesini kurtardım ama su yükselince ahırdan çıkmak zorunda kaldım. Şimdiye kadar 25 hayvanım telef oldu, halen içerde var, toplam ne kadar telef olduğunu bilemiyorum, çünkü ahır su dolu” dedi.

"YARIN DAHA ŞİDDETLİ BİR YAĞIŞ BEKLİYORUZ"

Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar, yapılan kurtarma çalışmalarına katılarak, yetkililerden bilgi aldı. Karavar yaptığı açıklamada, "İlçemizde akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu sonrasında mahallelerimizdeki zarar tespitlerimiz devam ediyor. Şuanda ŞUSKİ, İtfaiye ve Belediye ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışmalarına sabaha kadar devam edecek. Maalesef Fırat Mahallemizde bir ahırda 50 büyükbaş hayvanın barındığı bir ahırda yaklaşık 2 metre suyun yükselmesi sonucunda 30 tane hayvan telef oldu. Vatandaşımızın zararını İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirdik, yarın tespitler yapılacaktır. Yarın daha şiddetli bir yağış bekliyoruz, bunun için vatandaşlarımızdan bu gibi olumsuz olayların yaşanmaması için tedbirlerini almalarını rica ediyoruz" diye konuştu. (İHA)

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Şanlıurfa Siverek sel

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