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  4. Şanlıurfa'da silahlı kavga! Ortalık kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da silahlı kavga! Ortalık kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var

20.04.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 11 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da silahlı kavga! Ortalık kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Direkli Mahallesi'ndeki bir sokakta iddiaya göre, karşı karşıya gelen iki aracın sürücüleri arasında yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı.

TAŞ, SOPA VE SİLAHLAR KULLANILDI

Tartışmanın araçtakilerin de katılmasıyla taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine 11 kişi yaralandı.

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YARALILARDAN BAZILARININ DURUMU AĞIR

112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kavgaya karışan şahısları tespit için çalışma başlattı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

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