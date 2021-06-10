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  4. Şanlıurfa’da yakalanan DEAŞ’ın arabulucusu tutuklandı

Şanlıurfa’da yakalanan DEAŞ’ın arabulucusu tutuklandı

10.06.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da yakalanan terör örgütü DEAŞ’ın sözde genel ilişkilerden sorumlu arabulucusu tutuklandı.

Şanlıurfa’da yakalanan DEAŞ’ın arabulucusu tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa MİT Bölge Başkanlığı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, koordineli olarak terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Çalışmalar kapsamında örgütün birçok üst düzey sözde yöneticisi ile irtibatlı olan ve örgüte bağlı olarak faaliyet yürüten aşiretler arasında çıkan anlaşmazlıklar ile örgütün çatışma halinde bulunduğu gruplar arasında oluşan anlaşmazlıklar hususlarında arabuluculuk görevini üstlenen örgütün genel ilişkiler sorumlusu Suriye uyruklu Ş.A. gözaltına alındı.

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Adliyeye sevk edilen örgüt üyesi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa DEAŞ

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